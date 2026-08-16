Termina este lunes preventa de la carrera 5K Unidos por la Seguridad

Este lunes 17 de agosto termina la preventa para la tercera edición de la carrera 5K Unidos por la Seguridad, la carrera más segura de México.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix invitó a la ciudadanía y a integrantes de corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México a inscribirse.

“La carrera tiene un costo de 150 pesos en preventa; posteriormente será de 200 pesos. Es una carrera muy amena y familiar; al final habrá rifa de pantallas y bicicletas”, comentó.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto, a las 8:00 de la mañana, con salida y meta en la Gran Plaza del Centro Metropolitano.

Garza Félix añadió que la carrera tiene cupo limitado a mil 500 corredores y que en las dos ediciones anteriores los registros se han agotado.

No lo dejes pasar. Carrera 5K Unidos por la Seguridad

Inscripciones abiertas en:

Go Time – Oficinas

📍 Profra. Isabel Siller 169, Lomas de Peña

Café Campestre

📍 Carr. Los Valdez 6922, Local 5, Plaza Aurora

Cloroformo Gym

📍 Lateral de Perif. Luis Echeverría Sur 3409, Vicente Guerrero

Tessen

📍 Blvd. Moctezuma 1685, Local 7, Los Pinos

Inscripciones en línea:

www.gotime.mx

www.boletopolis.com (El Heraldo de Saltillo)