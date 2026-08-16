Se realiza con éxito torneo de Freestyle “Por Amor a Saltillo” en la Alameda

Actividad forma parte de la cartelera por el Mes de la Juventud 2026 que promueve el alcalde Javier Díaz González

Como parte de las actividades por el Mes de la Juventud 2026 que promueve el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, este sábado se llevó a cabo en la Alameda Zaragoza el torneo de Freestyle Por Amor a Saltillo, en el que participaron talentos de esta disciplina.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud en Saltillo, agradeció el apoyo del alcalde Javier Díaz González por impulsar el desarrollo de las y los jóvenes, de manera particular con las actividades que se realizan durante el mes de agosto.

“El alcalde Javier Díaz González es un aliado de la juventud de Saltillo; a lo largo de todo el año nos apoya con múltiples programas y acciones en beneficio de este sector de la población y durante este mes se fortaleció esa agenda de trabajo”, comentó Ramírez Espinoza.

En lo que respecta al torneo de Freestyle, el director del Instituto Municipal de la Juventud dijo que tiene como propósito promover el arte urbano y dar a conocer el talento de las y los jóvenes saltillenses.

Abraham Ramírez informó que hubo una muy buena respuesta de participantes, quienes mostraron su creatividad y talento con el micrófono al ritmo de la música.

El funcionario municipal agregó que el primer lugar del torneo Freestyle “Por Amor a Saltillo” se llevó un premio de 3 mil pesos en efectivo, además de otros reconocimientos que se entregaron.

Ramírez Espinoza recordó que durante el mes de agosto se han desarrollado diversas actividades dedicadas a la juventud saltillense, algunas de las cuales están programadas para los próximos días.

Dijo que, como parte de esa cartelera, ya está vigente la convocatoria para otorgar el Premio Municipal de la Juventud en su edición 2026, la cual está disponible en el portal www.saltillo.gob.mx. (El Heraldo de Saltillo)