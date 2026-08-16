Saltillenses hacen suya la Ruta Recreativa cada domingo

La Ruta Recreativa de este domingo ofreció, como ya es costumbre, un espacio para la activación física y la convivencia familiar, que fue disfrutado por miles de personas que asistieron a la edición de este fin de semana.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo preparan y ofrecen actividades que son aprovechadas por quienes asisten a este paseo dominical.

La Dirección de Salud Pública Municipal colocó su módulo en el que, al igual que cada domingo, se ofrecieron servicios médicos gratuitos a quienes lo solicitaron, como consulta general, detección de diabetes e hipertensión. Además, se aplicaron sin costo vacunas antirrábicas y desparasitación a animales de compañía.

Por su parte, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), promovió la adopción responsable, siguiendo los procedimientos establecidos.

A lo largo de la Ruta Recreativa se observó a familias conviviendo, algunas acompañadas de sus animales de compañía; también hubo quienes aprovecharon para caminar o trotar, o bien, andar en bicicleta, patines o patineta.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la ciudadanía a asistir todos los domingos a la Ruta Recreativa sobre el bulevar Venustiano Carranza, en su horario de verano, de 6:30 a 11:30 de la mañana.(El Heraldo de Saltillo)