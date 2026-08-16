Refuerza Javier Díaz acciones para una movilidad más segura en Saltillo

Realiza Comisaría operativos radar itinerantes en vialidades principales y al interior de colonias

El alcalde Javier Díaz González informó que su administración mantiene y refuerza las acciones de seguridad vial en distintos sectores de Saltillo, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de automovilistas y peatones.

Díaz González señaló que, como parte de esta estrategia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lleva a cabo operativos radar itinerantes, tanto en las principales vialidades de la ciudad como en bulevares al interior de las colonias.

“Trabajamos de manera permanente para tener vialidades más seguras para todas y todos. Estos operativos tienen un enfoque preventivo y buscan generar mayor conciencia sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad”, afirmó el Alcalde.

Javier Díaz reiteró que para su administración la seguridad es la prioridad de prioridades, por lo que se mantiene un trabajo permanente en prevención, proximidad y coordinación para conservar las condiciones de tranquilidad en Saltillo.

Destacó que este trabajo ha contribuido a consolidar a Saltillo como la capital más segura de México y señaló que durante 2026 se invierten más de mil 100 millones de pesos en seguridad

Agregó que la participación ciudadana es uno de los pilares de esta estrategia, con más de 139 mil personas que actualmente forman parte de los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad.

Asimismo, hizo un llamado a las y los automovilistas a respetar los señalamientos y límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, evitar distractores y no conducir después de consumir alcohol.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que los operativos se realizan de manera itinerante en diferentes sectores de la ciudad y forman parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad vial.

“Con estas acciones nos enfocamos en la prevención de accidentes. Tenemos una serie de operativos por toda la ciudad y, a la par, campañas de prevención como los cruceros viales, para exhortar a la comunidad a respetar la velocidad indicada, no consumir alcohol al conducir y usar el cinturón de seguridad, entre otras”, dijo.

La Comisaría informó que la multa por exceder los límites de velocidad es de mil 117 pesos y reiteró que la finalidad de estos operativos es prevenir accidentes y proteger la integridad y los bienes de automovilistas y de terceros.

El operativo radar se lleva a cabo en vialidades como Emilio Arizpe de la Maza, Fundadores, Nazario S. Ortiz Garza, Periférico Luis Echeverría Álvarez, Venustiano Carranza, Paseo de la Reforma, Otilio González y Antonio Cárdenas.

Además, se implementa en avenidas al interior de sectores como Mirasierra, Guayulera y Fundadores.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana puso a disposición de la población la línea 844.414.11.14 de la Policía Municipal, el ChatBot de la Comisaría al 844.893.09.09, el 9-1-1, así como los grupos ciudadanos de WhatsApp. (El Heraldo de Saltillo)