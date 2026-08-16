Arcángel cerró con éxito la cuarta edición del festival Dale Mixx en Monterrey

El exponente de música urbana latina, Arcángel, llegó a Monterrey la noche del sábado 16 de agosto para presentarse en vivo por primera vez en el festival Dale Mixx, que se llevó a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, cerrando con éxito la cuarta edición de este festival.

La presentación tuvo lugar en el Escenario Dos Equis, el escenario principal del festival, y el show arrancó puntual a las 12:45 a.m., frente a miles de personas.

Arcángel arrancó el espectáculo con su tema “Pa’ Que La Pases Bien” y presentó un repertorio conformado por sus más grandes éxitos, destacando temas como “Ya Me Acostumbré”, “Tu No Vive Así”, “Me Ama Me Odia”, entre otros que fueron gozados por el público.

Fue cerca de las 2:00 a.m., cuando Arcángel se despidió del público, concluyendo exitosamente con su show y a su vez con la cuarta edición del festival Dale Mixx, dejando gran expectativa para la próxima edición. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo/Fue cerca de las 2:00 a.m., cuando Arcángel se despidió del público, concluyendo exitosamente con su show y a su vez con la cuarta edición del festival Dale Mixx, dejando gran expectativa para la próxima edición. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo/ Imágenes: Cortesía Apodaca Group)