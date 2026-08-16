Mantiene Gobierno de Ramos Arizpe trabajos para fortalecer infraestructura hidráulica en Ramos Arizpe

Realizan obras en líneas de conducción y pozos para mejorar el servicio de agua

Ramos Arizpe.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), mantiene en proceso diversas acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el servicio que reciben las familias.

Entre las acciones en proceso se encuentra el cambio de 40 metros lineales de línea hidráulica en el sector de prolongación bulevar Del Valle y bulevar Jaime Benavides Pompa, donde las cuadrillas de EMAS trabajan en la excavación y sustitución de tubería.

Como parte de esta misma intervención se contempla la construcción de dos pozos de visita que permitirán facilitar las labores de mantenimiento de la red y mejorar las condiciones para futuras intervenciones, en beneficio de sectores como Del Valle II y Haciendas III.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, explicó que estas acciones forman parte de los trabajos que se desarrollan para conservar en mejores condiciones la infraestructura y atender las necesidades que se presentan en diferentes puntos de Ramos Arizpe.

“Estamos trabajando en el mantenimiento y mejora de nuestras líneas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Son acciones necesarias que nos permiten intervenir la infraestructura y mantenerla en mejores condiciones”, señaló.

De manera paralela, personal de EMAS realizó mantenimiento preventivo en el pozo San José 2, así como trabajos de reparación en la línea de conducción del sector San José, correspondiente al rebombeo hacia Villa Magna.

Estas labores forman parte de las acciones preventivas y correctivas que desarrolla el organismo para fortalecer la operación del sistema y atender oportunamente las necesidades de la infraestructura hidráulica.

El Gobierno Municipal, a través de EMAS, continuará con trabajos de mantenimiento, reparación y mejora de la red hidráulica en diferentes sectores de Ramos Arizpe, priorizando las acciones necesarias para brindar un mejor servicio a la población. (Acontecer)