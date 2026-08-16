Diputada Verónica Martínez urge una estrategia nacional contra feminicidios

“El feminicidio, como forma extrema de violencia de género, exige políticas públicas integrales que fortalezcan la prevención, la atención, la investigación y la sanción”, subrayó

La diputada federal Verónica Martínez García solicitó a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fortalecer la coordinación interinstitucional, implementar estrategias integrales de prevención, investigación y atención de la violencia feminicida, así como elaborar y difundir informes técnicos sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en las entidades federativas.

A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora priista subrayó que la violencia contra las mujeres constituye una de las expresiones más graves de vulneración a los derechos humanos y representa un desafío permanente para las instituciones del Estado mexicano.

“El feminicidio, como forma extrema de violencia de género, exige políticas públicas integrales que fortalezcan la prevención, la atención, la investigación y la sanción, con un objetivo central: garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia”, señaló.

Verónica Martínez destacó que es indispensable que las autoridades federales fortalezcan los mecanismos de evaluación y seguimiento de las estrategias implementadas por las entidades federativas, particularmente en aquellos estados que han logrado reducir la incidencia del feminicidio.

En ese sentido, reconoció los avances reportados en Coahuila, donde la Fiscalía General del Estado informó una disminución del 55 por ciento en los casos de

feminicidio entre 2024 y 2025. De acuerdo con los datos presentados por el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, durante 2024 se registraron 20 casos, mientras que en 2025, con corte al 9 de diciembre, se contabilizaron 9 casos, lo que colocó a la entidad entre las de menor incidencia del país.

La congresista del PRI resaltó que la Fiscalía de Coahuila estableció además la meta de alcanzar cero feminicidios en 2026, mediante el fortalecimiento de las acciones de prevención, investigación y coordinación institucional.

“Estos resultados muestran que la coordinación entre autoridades y la aplicación de estrategias basadas en evidencia pueden contribuir de manera significativa a la protección de las mujeres. Lo importante ahora es identificar qué acciones han funcionado y evaluar la posibilidad de replicarlas en otras entidades y a nivel nacional”, afirmó.

Añadió que la información pública, periódica y verificable sobre avances, retos y resultados es fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

Asimismo, recordó que recientemente se aprobó una reforma constitucional orientada a homologar el tipo penal de feminicidio y los criterios de prevención, atención y sanción en todo el país, por lo que consideró urgente consolidar mecanismos uniformes de actuación entre Federación y estados.

La legisladora coahuilense señaló que la elaboración de informes técnicos permitirá documentar modelos de coordinación interinstitucional, políticas de prevención, mecanismos de investigación y resultados concretos, generando evidencia objetiva para identificar buenas prácticas y fortalecer la política pública nacional.

Finalmente, Verónica Martínez afirmó que esta propuesta contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente el Objetivo 5: Igualdad de Género y el Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, al impulsar una estrategia nacional que proteja la vida, la integridad y los derechos de las mujeres y fortalezca el Estado de derecho. (El Heraldo de Saltillo)