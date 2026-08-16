Inclusión financiera y tecnología accesible para adultos mayores, pide Edna Dávalos a instituciones y bancos

En sesión de la Diputación Permanente y mediante punto de acuerdo, la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo exhortó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que en coordinación con instituciones financieras, fortalezcan y establezcan protocolos y lineamientos de atención e inclusión financiera para personas adultas mayores, orientados a cerrar la brecha digital, y garantizar acceso y realización de operaciones financieras de manera segura, accesible y acorde a sus necesidades y condiciones particulares.

De acuerdo con Dávalos, la inclusión financiera no solo consiste en tener una cuenta bancaria, también implica que las personas puedan utilizarla de manera segura, comprender los servicios que contratan y contar con mecanismos adecuados para proteger su patrimonio. Para muchas personas adultas mayores una aplicación bancaria puede representar una herramienta complicada, ya que no todas cuentan con un teléfono inteligente actualizado, acceso constante a internet o quien les explique cómo utilizar una aplicación. Otras pueden sentirse inseguras al realizar operaciones que anteriormente hacían personalmente en una sucursal.

“El problema no está en modernizar los servicios. El problema surge cuando la modernización deja atrás a quienes necesitan acompañamiento para adaptarse a ella. Una persona adulta mayor no debería encontrarse ante el dilema de aprender por sí sola a utilizar una aplicación bancaria o depender de un tercero para disponer de su propio dinero”, enfatizó la diputada.

La digitalización no debe significar la desaparición de la atención humana. En ese contexto, la Condusef ha reconocido instituciones financieras por implementar modelos de atención específicos para este sector; que incluyen atención prioritaria, acompañamiento personalizado, capacitación de personal, herramientas digitales incluyentes y medidas adicionales de seguridad. “Estos ejemplos deben convertirse en referencia para avanzar hacia una banca verdaderamente incluyente. El objetivo no es detener la innovación, por el contrario, debemos procurar que la innovación sea accesible para todas y todos”, concluyó la diputada. (El Heraldo de Saltillo)