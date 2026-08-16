Coahuila fortalece la prevención, atención y reinserción con “Vive Libre sin Drogas»

A un año de su creación, la estrategia integral Vive Libre Sin Drogas refrenda su compromiso de seguir llevando la prevención a las calles, escuelas, espacios deportivos, comunidades y familias; fortaleciendo la atención y construyendo oportunidades para una vida libre de adicciones

A un año del lanzamiento de Vive Libre Sin Drogas, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, consolida una estrategia integral que ha llevado la prevención, la atención y el acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades de las cinco regiones del estado.

A través de sus cinco ejes de acción centrados en la Sensibilización, Prevención, Atención, Profesionalización y Reinserción, Vive Libre Sin Drogas ha construido una red de trabajo que va mucho más allá de una campaña, es un esfuerzo permanente para prevenir conductas de riesgo, fortalecer la salud mental, acercar servicios especializados y generar oportunidades para que más personas puedan elegir un proyecto de vida libre de adicciones.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas la prevención de las adicciones y el cuidado de la salud mental son una prioridad, especialmente cuando se trata de proteger el presente y el futuro de las nuevas generaciones.

“Vive Libre Sin Drogas nació con una convicción muy clara: no queremos esperar a que una problemática llegue a nuestras familias para actuar. Queremos estar antes, escuchar, acompañar, orientar y abrir oportunidades. Para nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, prevenir significa cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, pero también fortalecer a sus familias y comunidades. Hoy, al cumplir un año, sabemos que cada joven que encontró en el deporte, el arte, la música, la atención o en una persona que lo escuchó una alternativa, representa una historia que vale la pena seguir construyendo”, señaló.

Dio a conocer que, durante este primer año de trabajo se han entregado más de 150 mil productos promocionales con mensajes de prevención a las calles de Coahuila, y se entregaron más de 15 mil códigos QR, que acercaron información a la ciudadanía.

A través del chatbot de Vive Libre Sin Drogas se registraron 2 mil 25 interacciones para recibir orientación sobre adicciones, así como también se brindo orientación psicológica especializada.

En materia de prevención, el programa convirtió el arte, la música y el deporte en herramientas para construir alternativas de vida.

El Concurso de Talento reunió al rededor de 2 mil jóvenes participantes en dos ediciones, mientras que más de 40 mil personas vivieron el talento como una herramienta de prevención.

Por su parte, la Copa Estatal de Campeones reunió a casi 6 mil jugadoras y jugadores y a 28 mil asistentes, demostrando que el deporte también puede convertirse en un espacio para fortalecer valores, disciplina, convivencia y trabajo en equipo.

Los conciertos preventivos “Volver a Soñar” llevaron un mensaje de esperanza y prevención a casi 10 mil jóvenes de nivel medio y superior en Coahuila.

La estrategia también llegó a espacios públicos y comunidades mediante activaciones, caravanas, ferias, cabalgatas, cruceros y otros eventos, alcanzando directamente a más de 90 mil personas.

Además, las brigadas comunitarias llevaron acciones preventivas a las cinco regiones del estado, beneficiando a 40 mil personas en 162 brigadas, mientras que la Unidad Móvil Acércate alcanzó a más de 30 mil personas.

Liliana Salinas destacó que Vive Libre Sin Drogas también contempla acciones para quienes requieren acompañamiento especializado, por lo cual, a través de las actividades de Vive Libre Mente, más de 3 mil 300 personas recibieron atención, mientras que 39 centros residenciales fueron fortalecidos.

En Torreón se inauguró el Centro de Atención Integral “Es Pa’ Vivir”, con una inversión superior a 4 millones de pesos, donde más de 2 mil personas han recibido atención integral.

Asimismo, mil 300 personas participaron en los Veranos Vive Libre, enfocados en acciones de prevención de recaídas.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila subrayó que la estrategia también apuesta por fortalecer a quienes trabajan diariamente en la atención de las adicciones, y un total de 890 profesionales se incorporaron al Diplomado de Atención Integral en Adicciones, mientras que mil 600 profesionales fueron capacitados en establecimientos.

También se realizaron 324 supervisiones a centros, beneficiando a 6 mil 742 personas internas, y cuatro establecimientos obtuvieron reconocimiento por parte de CONASAMA.

Además, el Comité de Regulación de Centros Residenciales realizó 55 sesiones de trabajo interinstitucional, fortaleciendo la coordinación para mejorar la atención.

En el eje de reinserción, el programa Hoy por Mí benefició a más de 8 mil jóvenes a través de sesiones de acompañamiento y talleres, cuyas

acciones buscan fortalecer habilidades, generar herramientas para la vida y acompañar los procesos de recuperación y reintegración social.

Liliana Salinas Valdés subrayó que los resultados alcanzados durante este primer año son posibles gracias a la suma de esfuerzos entre instituciones, familias, profesionales, organizaciones y comunidades.

“Estos números representan mucho más que cifras. Representan jóvenes que encontraron un espacio para expresarse, familias que recibieron orientación, personas que tuvieron acceso a atención especializada y comunidades que decidieron sumarse a la prevención. Cada historia nos recuerda por qué vale la pena seguir trabajando y por qué este programa tiene que seguir creciendo”, expresó.

Y porque pedir ayuda también es un acto de valentía, si tú o alguien cercano necesita orientación, información o acompañamiento relacionado con el consumo de sustancias, Vivi está para escucharte.

Comunícate vía WhatsApp al 844 120 1080 y recibe orientación a través del chatbot Vivi. (El Heraldo de Saltillo)