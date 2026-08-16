Listas de opositores, periodistas y medios incómodos, prácticas de regímenes dictatoriales: Rubén Moreira

El diputado priista señaló que Stalin y Hitler utilizaron este tipo de mecanismos para identificar y señalar a quienes consideraban enemigos

Ciudad de México.- El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que la elaboración y difusión de listas que identifican a opositores, periodistas, medios de comunicación y cuentas críticas, desde el gobierno de Morena, constituye una práctica de regímenes dictatoriales, que debe preocupar a los mexicanos.

“Stalin y Hitler utilizaron este tipo de mecanismos para identificar y señalar a quienes consideraban enemigos”, alertó el legislador del PRI, acompañado de los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Sulub,.

En el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, que se transmite por YouTube todos los sábados, Moreira Valdez señaló que actualmente se habla de al menos tres categorías para clasificar a quienes cuestionan o difunden información incómoda para el gobierno: “figuras públicas y emisores políticos”, “medios y comentaristas” y “cuentas de ataque”.

El congresista reprochó que una práctica de esta naturaleza involucre recursos públicos y áreas del propio gobierno federal encargadas de asuntos jurídicos. “Para qué hacer listas negras, listas stalinistas. Por qué la titular de la Consejería Jurídica, que debería estar ocupada en preparar buenas leyes, anda metida en esto”, subrayó.

Sostuvo que el problema no es únicamente la elaboración de una lista, sino el mensaje de intimidación que transmite a quienes ejercen la libertad de expresión.

“Hoy hacen una lista de periodistas y opositores; mañana pueden hacer una lista de empresarios, comerciantes o de cualquier ciudadano que resulte incómodo”, sentenció.

Moreira Valdez propuso que los políticos de oposición hagan trabajo de campo sobre asuntos de interés público, en lugar de limitarse a responder a las acusaciones del oficialismo. “Hay que ir a ver, por ejemplo, las Menchaca Towers en Hidalgo y revisar qué está pasando. Hay que generar información original y ponerla sobre la mesa”, expresó.

A su vez, el abogado Miguel Ángel Sulub explicó que estas practica hacen recordar el denominado derecho penal del enemigo, corriente jurídica desarrollada en Alemania que plantea un tratamiento especialmente severo hacia quienes son considerados una amenaza, en este caso al régimen, por lo cual se van restringiendo derechos fundamentales. Sin embargo, afirmó que trasladar esa lógica al debate político y a la libertad de expresión resulta peligroso.

Planteó que el problema no está en la personalidad de quienes son señalados, sino en que el gobierno considera adversarios a quienes cuestionan sus posiciones. En ese contexto, sostuvo que a las autoridades no les gusta que se cuestione lo que presentan como verdad ni que se revele una realidad distinta a la que pretenden mostrar.

Rubén Moreira insistió en que el debate público debe sostenerse con argumentos y datos, no mediante señalamientos, etiquetas o listas elaboradas desde las estructuras del poder.

“Una democracia se fortalece cuando el gobierno acepta la crítica, no cuando identifica y exhibe a quienes lo cuestionan. El poder debe responder con argumentos, no con listas”, sostuvo.

Por lo anterior, el legislador coahuilense llamó a los ciudadanos, periodistas, medios de comunicación, empresarios y organizaciones sociales a mantenerse atentos ante cualquier intento de utilizar información, recursos o estructuras públicas para intimidar a quienes ejercen su libertad de expresión. (El Heraldo de Saltillo)