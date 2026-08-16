Adolescente de 14 años muere tras ser apuñalado durante riña en Saltillo

Un adolescente de apenas 14 años, identificado como Pablo “N”, perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de resultar gravemente lesionado durante una presunta riña registrada en calles de la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 13 y 44, donde el menor aparentemente participó en una confrontación entre varios jóvenes.

Durante la riña, Pablo habría recibido una estocada con un objeto punzocortante en el tórax, provocándole una severa hemorragia que puso en riesgo su vida.

Testigos señalaron que, tras resultar herido, el adolescente fue trasladado de manera particular a las instalaciones de Cruz Roja Saltillo, donde recibió los primeros auxilios. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, fue canalizado posteriormente al Hospital Materno Infantil.

Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Pablo falleció momentos después mientras se encontraba en el área hospitalaria.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio donde ocurrió la agresión para realizar las diligencias correspondientes. Los agentes investigadores llevaron a cabo la recopilación de indicios y entrevistas que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y avanzar en la identificación del o los presuntos responsables.

El cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio. (El Heraldo de Saltillo)