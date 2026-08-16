Declara Tribunal Electoral improcedencia de impugnaciones, reafirma resultados de elección en Coahuila

El Pleno resolvió diversos juicios promovidos contra cómputos distritales, la validez de elecciones de mayoría relativa y la asignación de diputaciones plurinominales

Durante la sesión pública extraordinaria del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, celebrada este domingo, fueron desechadas diversas impugnaciones promovidas por partidos políticos y particulares en contra de resultados de la elección del pasado 7 de junio, en la que se eligieron mediante voto popular las diputaciones de mayoría relativa del Congreso estatal, así como la posterior asignación de curules por el principio de representación proporcional.

Las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional electoral representan, ante esta instancia, la confirmación de los resultados del proceso electoral y de los actos realizados por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en materia de cómputos, declaración de validez y asignación de diputaciones.

Entre los asuntos analizados durante la sesión se encontraron los expedientes TECZ-JE-23/2026 y sus acumulados TECZ-JE-48/2026, TECZ-JE-67/2026 y TECZ-JE-70/2026, promovidos por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Acción Nacional (PAN).

Estos juicios estuvieron relacionados con el acuerdo IEC/CDE01/17/2026, mediante el cual el Comité Distrital 01, con cabecera en Acuña, aprobó el cómputo distrital, declaró la validez de la elección de diputaciones de mayoría relativa y expidió las constancias correspondientes.

También se resolvieron los expedientes TECZ-JE-58/2026 y sus acumulados TECZ-JE-62/2026, TECZ-JE-68/2026, TECZ-JE-71/2026 y TECZ-JDC-27/2026, promovidos por Partido del Trabajo (PT), PAN, PVEM, Morena y Antonio Flores Guerra del PT.

Dichos asuntos estuvieron vinculados con el acuerdo IEC/CDE06/18/2026, emitido por el Comité Distrital 06, con cabecera en Frontera, mediante el cual se aprobó el cómputo distrital, se declaró la validez de la elección de diputaciones de mayoría relativa y se expidieron las constancias de mayoría relativa.

Un tercer bloque correspondió a los expedientes TECZ-JE-83/2026 y sus acumulados TECZ-JE-84/2026, TECZ-JE-85/2026, TECZ-JDC-33/2026 y TECZ-JDC-34/2026, promovidos por el partido Nuevas Ideas, Morena, el PVEM y los ciudadanos José Refugio Sandoval Rodríguez y Fernando Hernández Hernández.

En este caso, las impugnaciones estuvieron relacionadas con los acuerdos IEC/CG/137/2026 e IEC/CG/138/2026 del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, mediante los cuales se determinó el cómputo estatal de la elección de diputaciones locales y se llevó a cabo la asignación de las nueve diputaciones por el principio de representación proporcional.

La resolución de estos asuntos permite mantener firme, ante el Tribunal Electoral de Coahuila, la integración del Congreso estatal derivada de los comicios del 7 de junio.

«Nosotros ya fijamos un criterio en este Tribunal, que además está sostenido en una norma jurídica, respecto a que, cuando se trata de elecciones como la que hoy nos ocupa, debe impugnarse cada elección, cada cómputo distrital porque la ley establece que no se puede impugnar más de una elección en una misma demanda, salvo que se trate de aquellas de representación proporcional que derivan del cómputo de mayoría relativa», remarcó Karla Verónica Félix Neira, presidenta del referido Tribunal Electoral.

«Como las demandas presentadas señalan hechos en diferentes distritos del estado, en cada caso se abordó los hechos que tenían qué ver o que estaban vinculados territorialmente con la demarcación territorial que abarca el distrito electoral correspondiente y es por eso que el cúmulo probatorio varía en unos expedientes y en otros», abundó.

Resultados firmes

Cabe recordar que en dicha jornada electoral el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo el triunfo en las 16 diputaciones de mayoría relativa que estuvieron en disputa, correspondientes al mismo número de distritos electorales de la entidad.

En consecuencia, a lo resuelto en la citada sesión, también quedó firme la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por el IEC, mediante la cual Morena contará con cinco curules por esta vía, mientras que el PRI, el Partido del Trabajo (PT), la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y Nuevas Ideas tendrán una diputación plurinominal cada uno.

De esta manera, las resoluciones adoptadas por el Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila consolidan, en el ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional, los resultados de la elección legislativa y la distribución de las curules que integrarán el próximo Congreso del Estado. (OMAR SOTO)