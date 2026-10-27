Education USA busca acercar becas y oportunidades de estudio en Estados Unidos a jóvenes de Coahuila

El Consulado General de Estados Unidos en Monterrey promueve programas de asesoría y financiamiento para que estudiantes mexicanos accedan a universidades estadounidenses. Jerome Sherman destacó que la iniciativa Opportunity Funds selecciona cada año entre 20 y 25 jóvenes de todo México.

Para acercar a los jóvenes de Coahuila las oportunidades académicas que ofrecen las universidades estadounidenses, el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey impulsa la difusión de los programas de Education USA, una iniciativa que orienta a estudiantes mexicanos interesados en continuar su formación profesional en ese país.

Jerome Sherman, vicecónsul para Educación, Prensa y Cultura del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, explicó que estos programas permiten a los jóvenes conocer las alternativas disponibles para estudiar una licenciatura o un posgrado, además de recibir asesoría para encontrar opciones de financiamiento y becas.

Uno de los principales apoyos que promueve Education USA es Opportunity Funds, un programa dirigido a estudiantes sobresalientes que necesitan respaldo económico para realizar los trámites de admisión a universidades estadounidenses. Sherman explicó que no se trata de una beca que cubra directamente los estudios, sino de un apoyo que facilita el proceso de postulación y preparación durante aproximadamente un año.

“Está abierto a todo el país, pero usualmente seleccionan unos 20 y 25”, señaló el vicecónsul al referirse al número de estudiantes mexicanos que acceden anualmente a esta oportunidad, la cual se caracteriza por ser altamente competitiva.

Detalló que los aspirantes deben demostrar un buen desempeño académico, dominio del inglés y participación activa en sus comunidades, además de contar con el perfil necesario para competir por un lugar en universidades de Estados Unidos. Aunque existe una prioridad por las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), la convocatoria también contempla otras áreas del conocimiento. Los asesores ayudan a los seleccionados a identificar universidades y buscar alternativas de financiamiento que, dependiendo de cada institución, pueden cubrir la colegiatura, el hospedaje y la alimentación.

Sherman también destacó el programa Fulbright, que ofrece oportunidades de intercambio académico y becas para estudiantes estadounidenses y extranjeros. En México, este programa opera a través de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), mediante las becas Fulbright-García Robles. Para quienes estén interesados en conocer los requisitos, fechas de convocatoria y opciones disponibles, recomendó consultar el sitio web oficial de Education USA, donde se proporciona información sobre las alternativas para estudiar en Estados Unidos y los mecanismos de orientación para iniciar el proceso de solicitud.

“Para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes interactúen en los campus de Estados Unidos y de México porque de ahí van a aprender uno del otro porque tenemos estudiantes brillantes en México y Estados Unidos y cada vez que crucen el camino buscar las soluciones para los problemas más complicados del mundo, esa es la única manera de avanzar como vecinos, como amigos, como socios”, subrayó en entrevista con El Heraldo de Saltillo, durante su visita, este martes, a las instalaciones del decano periódico.

“Estamos invirtiendo y apostando mucho en Saltillo por la importancia del estado, por las instituciones educativas que tienen aquí, sobre todo la Universidad Autónoma de Coahuila con la que hemos trabajado muy de cerca”, abundó. (TEXTO: OMAR SOTO / FOTO: MARIANA FALCÓN)