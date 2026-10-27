Convoca UA de C a participar en la Sexta Jornada de Internacionalización de la Educación

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, invita a la Sexta Jornada de Internacionalización de la Educación: Experiencias Globales, el próximo 5 de noviembre de 2026 en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” de Unidad Camporredondo.

La jornada busca generar un espacio de diálogo global para analizar estrategias educativas innovadoras, y compartir experiencias de vinculación comunitaria y responsabilidad social a través de la colaboración internacional, con el objetivo de acercar a las y los estudiantes a nuevas perspectivas de aprendizaje y desarrollo profesional.

En rueda de prensa dieron a conocer los detalles, el profesor de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, Juan José Mendoza y los estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Keren Hernández y Daniel Hernández, quienes comentaron que las actividades iniciarán a las 9:00 horas con el registro de participantes y a las 9:30 horas la inauguración del evento.

Posteriormente a las 10:00horas se llevará a cabo la Conferencia magistral “The international education journey of a U.S. diplomat”, impartida por cónsul de Educación, Prensa y Cultura del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, Jerome Sherman, quien abordará la relación bilateral entre países, así como su experiencia personal en el ámbito de la educación internacional.

De 11:00 a 11:30 horas se desarrollará el Foro Intercultural Espejos Culturales, mientras que a las 12:00 horas estudiantes compartirán experiencias de movilidad; a partir de las 13:00 horas los asistentes podrán participar en diversos talleres, los cuales impartirán académicos e investigadores de distintas nacionalidades, sobre el uso de la inteligencia artificial, habilidades blandas y socioemocionales, entre otros.

Para más información visitar la página de Facebook de la Facultad de Ciencia Educación y Humanidades https://www.facebook.com/profile.php?id=61566247439800, visitar la página de Instagram de la Jornada https://www.instagram.com/internacionalizacion.oficial25?utm_source=ig_web_button_share_sheet&psln=ZDNlZDc0MzIxNw== o llamar a los teléfonos (844) 415 3077 y (844) 416 9995. (AGENCIA REFORMA)