Exhorta Tránsito a tomar vías alternas por manifestación en bulevar Carranza, en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas, ya que se encuentra cerrada la circulación en el bulevar Venustiano Carranza, frente al Tecnológico de Saltillo, por una manifestación.

En el lugar se encuentra personal de la Subdirección de Tránsito brindando apoyo vial para prevenir accidentes, debido a que la comunidad estudiantil mantiene cerrados ambos sentidos del bulevar por un asunto interno de una institución educativa.

Como rutas alternas, informó Tránsito, está el bulevar Isidro López Zertuche y las calles Hidalgo, Abasolo o Lafragua, entre otras. (El Heraldo de Saltillo)