Bloquean parcialmente transportistas carreteras en varios entidades de México  

Ciudad de México.- Por segundo día consecutivo, grupos de transportistas se manifiestan en carreteras y casetas en varias entidades de México para exigir estrategias efectivas de seguridad.

Las organizaciones movilizadas, que incluyen la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Federación Mexicana de Asociaciones de Transportistas (Fematrac), mantienen las protestas mientras representantes del sector se reúnen con autoridades en la Secretaría de Gobernación (Segob).

En la mayoría de los puntos, los manifestantes permiten el paso durante 15 minutos y posteriormente bloquean por completo la circulación por otros 15 minutos.

La Guardia Nacional reportó un cierre parcial en la Autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México. También se registraron manifestaciones en la carretera México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma.

En Chiapas, se reportó un cierre parcial en las inmediaciones de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. En Jalisco, continúan los bloqueos en la Autopista a Zapotlanejo y en la carretera a Puerto Vallarta.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó presencia de manifestantes en la carretera Ciudad Alemán-Tuxtepec, a la altura de la plaza de cobro Puente El Caracol, que divide a Oaxaca y Veracruz.

En Aguascalientes también se reportó un cierre parcial de circulación en la autopista León-Aguascalientes, a la altura del kilómetro 106+300, cerca del puesto de seguridad Peñuelas.

La Canacar aseguró que comunicará los avances alcanzados durante la reunión a los transportistas que permanecen movilizados, por lo que los bloqueos podrían modificarse a lo largo del día. (AGENCIA REFORMA)