OMM alerta por récord de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero

Las concentraciones de CO2 alcanzaron en 2025 un récord de 426.8 partes por millón, el 153 % del nivel preindustrial, y los niveles de metano y óxido nitroso también marcaron máximos históricos. Cada parte por millón adicional importa porque atrapa calor adicional. Estamos sobrecargando el océano y la atmósfera.

Ginebra, Suiza.- Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero principales en la atmósfera causados por la quema de combustibles fósiles alcanzaron máximos históricos en 2025, consolidando aún más calentamiento global a largo plazo, según informó este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El último Boletín de Gases de Efecto Invernadero de la agencia indica una concentración media global de CO2 de 426.8 partes por millón (ppm) el año pasado, es decir, el 153 % de la línea de referencia preindustrial de 1750.

“Cada parte por millón adicional importa, porque atrapa calor adicional. En efecto, estamos sobrecargando el océano y la atmósfera. Eso significa que las olas de calor, los ciclones tropicales y las tormentas de lluvia se están intensificando más rápido de lo que nuestras referencias históricas nos habían preparado”, declaró a los periodistas en Ginebra la vicesecretaria general de la OMM, Ko Barrett.

Igualmente preocupante, los niveles de metano y óxido nitroso, el segundo y tercer gas de efecto invernadero de larga vida más importantes causados por actividades humanas, también alcanzaron un nuevo máximo en 2025. «Otro año, otro nuevo récord.

Los gases de efecto invernadero están atrapando una cantidad de calor sin precedentes en la atmósfera, proporcionando energía para fenómenos meteorológicos más extremos y los riesgos asociados para nuestras economías y sociedades”, subrayó Barrett.

“Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y esta tendencia va a continuar. El CO2 tiene una vida muy larga y, por tanto, afectará al clima global no solo durante años, sino durante décadas e incluso siglos”.

Cuando el Boletín se publicó por primera vez en 2004, el nivel medio anual de CO2 medido por la red de estaciones de vigilancia del Sistema Mundial de Observación de la Atmósfera de la OMM era de 377.5 ppm, frente a casi 427 ppm hoy.

El Niño como acelerador

Las tasas de crecimiento del CO2 se han triplicado desde la década de 1960, acelerándose desde un aumento medio anual de 0.8 ppm por año hasta 2.4 ppm por año en la década de 2011 a 2020.

El “excepcional [3.5 ppm] repunte” de 2023-2024 coincidió con un fuerte El Niño “que redujo la eficiencia de la biosfera mediante más sequías, vegetación más seca y más incendios forestales”, declaró la responsable científica sénior de la OMM, Oksana Tarasova.

Señaló que, aunque el aumento anual de 2,8 ppm de 2024-2025 representó un incremento más modesto, fue no obstante “una adición sustancial de carbono a la atmósfera procedente de la quema de combustibles fósiles. Podemos esperar ver un nuevo aumento de las concentraciones en 2026 debido a la quema de combustibles fósiles y al desarrollo de un poderoso El Niño que afectará a los sumideros de carbono terrestres como lo hizo en 2023-2024”.

Las tasas de crecimiento del CO2 se triplican

El Boletín de la agencia informa sobre la cantidad de gas que se acumula en la atmósfera, no sobre las nuevas emisiones anuales. Aproximadamente la mitad del CO2 total emitido cada año permanece en la atmósfera y el resto es absorbido por los ecosistemas terrestres y los océanos.

El Índice Anual de Gases de Efecto Invernadero de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) muestra que, de 1990 a 2025, el efecto de calentamiento sobre nuestro clima causado por los gases de efecto invernadero aumentó un 56 %, y el CO2 representó alrededor del 81 % de ese aumento, conocido como “forzamiento radiativo”.

Preocupación por la transformación energética

La OMM señaló que, a medida que los países transforman sus sistemas energéticos hacia la descarbonización, debe prestarse especial atención a dos gases potentes pero menos abundantes, estrechamente relacionados con la producción y distribución de electricidad: el hidrógeno molecular (H2) y el hexafluoruro de azufre (SF6).

Ampliamente utilizado como supresor de chispas en la distribución eléctrica, el uso de SF6 ha aumentado de forma constante en las últimas tres décadas en línea con el aumento de la electrificación global.

“Tiene una vida atmosférica superior a 1000 años y el mayor potencial de calentamiento global a 100 años, de aproximadamente 24 mil 300 veces el del CO2. El aumento de SF6 en 2025 fue un máximo histórico”, señala el informe de la agencia.

La concentración de hidrógeno ha aumentado un 5.3 % entre 2010 y 2024. El hidrógeno se utiliza como medio de almacenamiento de energía para sectores difíciles de descarbonizar, como la siderurgia, el transporte marítimo y el almacenamiento de energía de larga duración, así como para fuentes renovables y como fuente de energía para el transporte.

“Su fuga a la atmósfera desde instalaciones de producción, gasoductos, tanques de almacenamiento y pilas de combustible plantea una preocupación creciente”, señaló la OMM, que destacó que, aunque el hidrógeno no es un gas de efecto invernadero, “influye en la química atmosférica” y tiene un fuerte efecto indirecto sobre el calentamiento.

“Tanto las fugas de H2 como la persistencia del SF6 representan amenazas potenciales que podrían socavar los beneficios climáticos de la transición energética”, advirtió la OMM. “La vigilancia cuidadosa de la composición de la atmósfera terrestre es esencial para detectar, comprender y prevenir las consecuencias no deseadas de estos cambios”.

La OMM publica el Boletín para proporcionar datos científicos autorizados a los negociadores que asisten a la conferencia anual de la ONU sobre el clima. El objetivo de la reunión de la Conferencia de las Partes (COP31) en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre, es convertir los compromisos climáticos en acciones concretas. (ONU NOTICIAS)