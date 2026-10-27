Aeroméxico volverá a Saltillo con dos vuelos diarios a la Ciudad de México

La ruta comenzará a operar el 18 de marzo de 2027 con aviones para 99 pasajeros; la venta de boletos ya está disponible.

Aeroméxico anunció que reanudará sus vuelos directos entre la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Saltillo, a partir del 18 de marzo de 2027, con dos frecuencias diarias en cada sentido.

La apertura marcará el regreso de la aerolínea a Saltillo tras dejar de operar en esta ciudad en 2019. El servicio será cubierto con aviones Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, incluidos 11 asientos en Clase Premier.

De acuerdo con el itinerario anunciado, los vuelos desde la Ciudad de México saldrán a las 08:10 y 15:10 horas, con llegada a Saltillo a las 10:00 y 17:00 horas, respectivamente. Desde la capital coahuilense, las salidas serán a las 10:35 y 17:35 horas, para arribar a la Ciudad de México a las 12:20 y 19:20 horas.

La conexión permitirá a los pasajeros procedentes de Saltillo acceder, a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la red de destinos nacionales e internacionales de Aeroméxico.

La secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva de Coahuila, María Bárbara Cepeda Boehringer, señaló que esta ruta facilitará la movilidad de empresarios y visitantes, además de contribuir al dinamismo económico de la región.

Por su parte, Cuitláhuac Gutiérrez, vicepresidente sénior de Relaciones Institucionales, Gobierno e Industria de Aeroméxico, consideró que el regreso a Saltillo abrirá oportunidades comerciales y ampliará las opciones de conectividad para los pasajeros. También reconoció la colaboración de Aeropuertos Mexicanos y de las autoridades involucradas para concretar el servicio.

Con esta incorporación y los vuelos que ya opera entre Torreón y la capital del país, la compañía informó que su oferta entre Coahuila y la Ciudad de México superará los cinco mil asientos semanales en cada dirección.

Los boletos ya se encuentran disponibles mediante los canales oficiales y el sitio web de la aerolínea. (El Heraldo de Saltillo)