Eligen a Blanca Cruz como presidenta provisional del INE

Ciudad de México.- La consejera Blanca Cruz García fue electa como consejera presidenta provisional del INE.

La presidenta provisional asume las funciones que desempeñaba Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo tras revelarse anomalías en contratos, conflictos de interés y presunta corrupción en asignaciones.

Al llegar al cargo en abril pasado, la consejera Cruz García se comprometió a mantener los principios rectores de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad, paridad y con perspectiva de género, en el desempeño institucional en el INE.

“Expreso a ustedes mi profunda adhesión a estos principios de la función electoral y a los valores democráticos. Lo digo porque, contrariamente a algunas visiones, concibo la democracia como más, mucho más que un ritual cívico de plazos predeterminados, como una mera formalidad”, manifestó. (AGENCIA REFORMA)