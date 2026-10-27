Tras la salida de Taddei, Sheinbaum pide revisar contratos del INE desde la gestión de Lorenzo Córdova

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar los contratos del INE durante su gestión y la de Lorenzo Córdova para detectar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.

Michoacán, México.-Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE por el escándalo de presuntas irregularidades en contrataciones, la presidenta Claudia Sheinbaum puso la mira en la gestión de Lorenzo Córdova y pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar también los contratos otorgados durante su administración.

La mañana de este martes, en Palacio Nacional, la mandataria federal pidió profundizar en la fiscalización interna del órgano electoral luego de que Grupo REFORMA reveló que, pese a la salida de la consejera, el llamado “taddeísmo” sigue enquistado en el Instituto, con 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva identificados por fuentes electorales como cercanos a la ex consejera presidenta.

Durante la mañanera, Sheinbaum rechazó que Morena controle al organismo y sostuvo que buena parte de su personal proviene de administraciones anteriores.

“La solicitud de la Auditoría Superior de la Federación es que se audite, todo tiene que auditarse, tiene que transparentarse, todos esos contratos -como bien dices- tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente, y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas”, afirmó.

Sheinbaum consideró que las investigaciones no deben limitarse a la Administración de Taddei, sino extenderse a los años anteriores para establecer desde cuándo las empresas señaladas mantienen relaciones comerciales con el organismo electoral.

Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando estaba encabezada por Pablo Gómez, congeló cuentas de algunas empresas proveedoras del INE, pero un amparo permitió que continuaran operando.

“Pero vale la pena hacer una revisión de todo y que actúe quien deba de actuar, la propia Auditoría Superior, y que salga a la luz todo, que haya transparencia”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal también rechazó los señalamientos de que Morena tiene colonizado al Instituto y argumentó que la mayoría de sus trabajadores pertenece al servicio profesional de carrera y proviene de administraciones anteriores, incluida la encabezada por Córdova.

“La mayoría tiene servicios civil de carrera, o sea el por ciento debe ser los trabajadores de aquella época, algunos de la época de Lorenzo Córdova, la mayoría, la gran mayoría”, sostuvo.

Grupo REFORMA publicó este martes que los funcionarios colocados por Taddei permanecen en áreas estratégicas relacionadas con Administración, adquisiciones e informática.

Entre ellos figuran Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios, y José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, a quienes las fuentes vinculan con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con empresas que mantienen contratos con el organismo.

Sheinbaum pidió que el Órgano Interno de Control del INE entregue a la ASF toda la información relacionada con las investigaciones abiertas por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

“Que haga la auditoría lo que tenga que hacer a los años que tengan que hacer, de acuerdo con sus atribuciones, y que se revise todo. No puede quedar nada fuera de la transparencia, tiene que transparentarse todos los recursos, los contratos, todos los sueldos, todo”, afirmó.

La presidenta sostuvo que la fiscalización debe identificar posibles usos indebidos de recursos públicos y deslindar responsabilidades, sin limitarse a faltas administrativas menores.

“Que realmente no sea por un asunto menor de una falla administrativa, que luego se van por ahí, sino realmente en donde hay un mal uso de los recursos públicos”, señaló.

Nuevo presidente debe transparentar

Ante el proceso para sustituir a Taddei, Sheinbaum pidió que quien asuma la presidencia del INE garantice la imparcialidad de las áreas del organismo y una mayor transparencia en el manejo de sus recursos.

“Es un buen momento para que quien llegue pues haga un ejercicio transparencia y garantice que ningún área del Instituto nacional electoral va a estar a favor de nadie”, expresó.

La mandataria federal también cuestionó el costo del organismo y recordó que su propuesta de reforma para reducir los recursos destinados al INE y a los partidos políticos no consiguió los votos necesarios para su aprobación. (AGENCIA REFORMA)