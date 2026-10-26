Muere joven tras volcadura en la Saltillo-Torreón

Walter Rodrigo Mireles Alvarado, de 23 años, falleció tras una volcadura registrada en la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido Padre Santo. Autoridades investigan la posible participación de otro vehículo.

Walter Rodrigo Mireles Alvarado, de 23 años, perdió la vida tras sufrir una volcadura sobre la carretera Saltillo-Torreón, la madrugada de este lunes a la altura del ejido Padre Santo. Presuntamente, perdió el control de su camioneta GMC Yukon al intentar esquivar un Volkswagen Pointer rojo que habría realizado una maniobra imprudente.

El joven regresaba a Saltillo junto con otros seis ocupantes, luego de asistir a un baile en el ejido El Mezquite, en General Cepeda. Durante la volcadura, Walter y su primo, quien viajaba como copiloto, salieron proyectados de la unidad.

Paramédicos trasladaron a Walter a la Clínica 2 del IMSS, donde ingresó con graves lesiones en el cráneo y tórax. Pese a los esfuerzos médicos, falleció aproximadamente tres horas después de su ingreso.

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del caso y entrevistó al copiloto, quien señaló la posible participación del automóvil rojo. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para determinar responsabilidades. (El Heraldo de Saltillo)