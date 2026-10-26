Entrega Manolo créditos y estímulos a jóvenes y mujeres emprendedoras

Se repartieron 20 millones de pesos para impulsar nuevos proyectos de emprendimiento y promover la formalidad y su inclusión financiera.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraría de Inspira Coahuila, entregó créditos y estímulos a jóvenes y mujeres emprendedoras con una bolsa disponible de 20 millones de pesos para impulsar nuevos proyectos de emprendimiento y promover la formalidad y su inclusión financiera.

«Seguimos apoyando a los jóvenes y mujeres emprendedoras con la entrega de microcréditos y estímulos económicos “Pa’ los Emprendedores”, con una inversión de 20 millones de pesos. Seguimos impulsando la economía local», destacó el gobernador.

Manolo Jiménez explicó que estos programas son parte de las muchas cosas buenas que se hacen todos los días por Coahuila dentro de su administración.

Mencionó que todo el trabajo que se realiza está pensado en impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias coahuilenses.

“Y para que una familia tenga calidad de vida, se requieren de muchos factores”, comentó, y agregó que para ello su Gobierno trabaja en otros temas igual de importantes como la seguridad, infraestructura, desarrollo económico, obras y programas sociales, educación y salud, entre otros.

Destacó que en lo que va de su administración se han atraído 222 inversiones de 19 países, que representan casi 200 mil millones de pesos de inversión y 85 mil nuevos empleos.

Jiménez Salinas informó que, para estos dos programas de microcréditos y estímulos económicos para emprendedores, su Gobierno destina alrededor de 10 millones de pesos para intereses, beneficiando a cientos de coahuilenses en un proyecto de economía familiar, de economía popular y, de esa manera, cumplir sus compromisos, siendo solidarios con todo aquel que quiere trabajar, emprender o invertir en nuestro estado.

“Cuentan con nosotros; aquí tienen un gobierno aliado. Nosotros, este gran equipo, entendemos que tenemos que jalar como punto de encuentro. No andar grillando, polarizando, dividiendo, echando culpas; sino asumiendo responsabilidades, escuchando cuáles son las prioridades de nuestra gente y entorno a ello, desarrollar proyectos, programas y obras para mejorar Coahuila”, expresó Manolo Jiménez.

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, explicó que el programa de microcréditos a los jóvenes y mujeres emprendedoras está dirigido a quienes ya cuentan con un negocio en funcionamiento y necesitan financiamiento para fortalecerlo, crecerlo y consolidarlo.

Dijo que está diseñado para mujeres a partir de los 18 años, y para hombres entre 18 y 35 años, todos residentes de Coahuila.

“Para hacerlo posible, el Gobernador del Estado ha destinado un fondo de hasta 10 millones de pesos para subsidiar el pago de los intereses de los créditos, mientras que la Unión de Crédito Valora aporta los recursos del financiamiento y cubre los gastos de administración”, dijo.

Martínez y Morales señaló que el programa para emprendedores otorga estímulos económicos para impulsar nuevos proyectos productivos, y se busca apoyar a quienes tienen una idea de negocio y necesitan recursos para comenzar a desarrollarla.

Destacó que a la fecha se han aprobado apoyos por 492 personas de todas las regiones de Coahuila, de las cuales 437 son mujeres y 55 hombres. Y destaca un apoyo importante de 100 estímulos dirigidos al municipio de Sierra Mojada, en especial a la comunidad de Hércules.

En este evento acompañaron al Gobernador, además, Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila; Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres; Ricardo García López, Director de la Unión de Crédito Valora; Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud; Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión de SIDS; Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila; Liliana Rodríguez Saucedo, beneficiaria del programa. (El Heraldo de Saltillo)