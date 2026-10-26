A LA BÁSCULA

Vamos seguros

Dice un dicho popular que a lo bueno se acostumbra uno rápido, y yo añadiría que además nos hace olvidar de los momentos que las cosas no eran tan buenas. Creo que de pronto eso es lo que nos ha estado pasando en Coahuila, en Torreón y en La Laguna toda, donde hoy gozamos de mucho mejores niveles de seguridad, que pareciera que se nos ha olvidado los años terribles de la violencia, en los que hasta asomarnos por la ventana representaba un serio peligro.

Vamos, y ni siquiera es necesario irnos tan atrás para darnos cuenta del momento que vivimos, y se lo ejemplifico con el municipio de Torreón que, en septiembre de 2025, es decir hace un año, registraba un 43.4 por ciento de percepción de inseguridad entre sus habitantes, y a la vuelta de un año, en septiembre de 2026, la percepción ciudadana es de 21.7, es decir solo poco más de dos personas se sienten inseguros en la ciudad en que viven, pero en cambio 78.3 por ciento, casi ocho personas de cada 10 tienen una mayor percepción de inseguridad.

Estos datos duros, corresponden a los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) al cierre del tercer trimestre del año, y que fuera dada a conocer la semana pasada por el INEGI. Paso a paso, en cada medición trimestral, Torreón ha venido mejorando la percepción de seguridad de sus ciudadanos.

El municipio torreonense ha hecho su importante aportación en dos sentidos, en el regional, para que La Laguna –en la ENSU considera los municipios de Torreón y Matamoros por Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo por Durango- haya mejorado también considerablemente su percepción ciudadana de seguridad.

Al mes de septiembre, el cierre del tercer trimestre del año, La Laguna aparece en el séptimo lugar nacional entre las 91 áreas urbanas medidas, y en las cuales se obtiene la opinión de ciudadanos mayores de 18 años, con 24.6 de percepción de inseguridad, es decir poco menos de dos personas y media se sienten inseguras; en la contraparte 75.4 de las personas –es decir poco más de siete personas y media-, se sienten seguras de vivir en La Laguna.

A nivel estatal, la aportación de tres de los municipios del estado en el rubro de percepción ciudadana de seguridad, ha sido fundamental para que, por primera ocasión en la historia, Coahuila se haya ubicado en el primer lugar a nivel nacional, entre los estados con mayor percepción de seguridad entre sus ciudadanos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revelada a principios de septiembre.

Aunque me parece que el ofrecimiento de las estadísticas del INEGI debiera ser al revés, es decir que en vez de que nos dijeran que Coahuila registra un 27.8 por ciento de inseguridad, deberían decir que 72.2 por ciento de sus ciudadanos se sienten seguros de residir en el estado.

Obviamente que Coahuila es un todo, pero en el desagregado por municipios, Piedras Negras aparece en tercer lugar con 13.8 por ciento de percepción de inseguridad –es decir 86.2 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en su municipio-, empatado con San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Torreón es sexto con 21.7 de inseguridad –esto es 78.3, más de ocho se sienten seguros-, y Saltillo es octavo con 24.7 de inseguridad –es decir 75.3, más de siete personas de cada 10 se sienten seguros en su ciudad-, pero se mantiene por enésima ocasión como la capital estatal más segura de todo el país.

Sólo por tomar como referencia, en el municipio de Durango, la percepción de inseguridad es de 48.7%, es decir casi 49 de cada 100 personas, se sienten inseguras de vivir en la capital del estado.

Estas cifras en territorio coahuilense, ya lo han dicho hasta el cansancio las autoridades de estatales y municipales, no son obra de la casualidad ni de la buena suerte, son consecuencia del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, y que el tema de la seguridad se ha mantenido como la principal prioridad en Coahuila y en Torreón.

En los últimos días de septiembre, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregaron en la Plaza Mayor 40 unidades nuevas 300 armas entre cortas y largas, así como 250 mil cartuchos, para los diferentes agrupamientos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con una inversión bipartita de 70 millones de pesos, por partes iguales entre municipio y estado, lo que debe traducirse en mayor vigilancia y presencia policiaca sobre todo en los sectores focalizados como más conflictivos, y mejore resultados que permitan que paulatinamente la percepción ciudadana de seguridad en el municipio, siga mejorando.

Pero podría decirse que en Coahuila, Torreón y La Laguna, en materia de seguridad, vamos bien. Vamos seguros.

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X= @JulianParraIba