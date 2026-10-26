CON-CIENCIA Y SIN CORBATA

¿Cuánto vale confiar?

Lo que hacen el INE y sus equivalentes en otros países también tiene que ver con nuestra vida diaria. Una elección termina el domingo para quien va a votar. El lunes hay que abrir el negocio, llevar a los hijos a la escuela, pagar la nómina y seguir trabajando.

Pero entre una cosa y otra hay algo que necesitamos: saber que los votos se contaron bien y que, si alguien encuentra un error, existe una forma de revisarlo. Esa tranquilidad tiene valor para cualquier país.

En México, buena parte de esa tarea le corresponde al INE, junto con otras autoridades electorales. Y vale la pena hablar de su importancia sin entrar en partidos, candidatos ni pleitos del momento. Organizar una elección tiene consecuencias que llegan mucho más allá de las urnas. Seguir viviendo juntos

En una familia rara vez todos están de acuerdo. Lo mismo pasa en una empresa, una colonia o un país entero. Cada persona tiene sus razones, sus prioridades y su manera de ver las cosas. Una elección permite tomar una decisión entre esas diferencias. Para que funcione, necesitamos reglas, personas preparadas y resultados que se puedan comprobar. También necesitamos saber a dónde ir cuando algo parece estar mal.

Pensemos en esto: una votación para elegir al comité de la colonia. Si nadie sabe quién podía votar, cómo se contaron los votos o quién guardó las boletas, el problema puede durar meses. Ahora llevemos esa dificultad a un país con millones de electores.

Una autoridad electoral confiable ayuda a que el desacuerdo tenga una salida. No consigue que todos queden contentos; sí debe permitir que todos puedan entender cómo se llegó al resultado. Eso ayuda a seguir compartiendo la oficina, la calle y la mesa familiar después de votar distinto.

¿Y eso qué tiene que ver con la economía? Un comerciante que quiere abrir otra sucursal hace cuentas. Revisa la renta, las ventas, los sueldos y cuánto tiempo tardará en recuperar su dinero. También ve lo que pasa a su alrededor.

Si hay incertidumbre, puede decidir esperar. Y cuando muchos negocios esperan al mismo tiempo, también se aplazan compras, contrataciones y proyectos. Una elección bien organizada puede ayudar a reducir una parte de esa incertidumbre: la relacionada con el cambio de autoridades.

Hay que ponerlo en su justa medida. El INE no fija los precios, no crea empleos por sí mismo ni garantiza que la economía crezca. Para eso intervienen muchas otras cosas.

Pero cumplir bien su trabajo ayuda a que el país pueda pasar por una elección y continuar con sus actividades dentro de reglas conocidas.

Para quien tiene sus ahorros comprometidos en un negocio, poder hacer planes cuenta mucho. Esto también pasa en otros países

La necesidad de organizar elecciones confiables se repite en muchas partes del mundo. Canadá tiene a Elections Canada, una agencia independiente y sin afiliación partidista que administra sus elecciones federales.

Chile cuenta con el Servel, que organiza y supervisa procesos electorales y revisa el cumplimiento de las reglas sobre el dinero de las campañas.

En Australia, la Comisión Electoral Australiana mantiene el padrón y organiza las elecciones federales, entre otras tareas.

En México, el INE organiza las elecciones federales y participa, junto con las autoridades locales, en la organización de las elecciones de los estados.

Cada institución tiene responsabilidades distintas. Lo que comparten es una tarea que requiere atención: recibir las decisiones de millones de personas y convertirlas en resultados que puedan revisarse.

Detrás de una boleta hay meses de trabajo. Hay registros que actualizar, materiales que repartir, personas que capacitar y lugares que preparar para recibir a los votantes. Cuando todo funciona, gran parte de ese esfuerzo pasa de noche.

Después de una elección, la vida sigue. Quien ganó y quien perdió vuelven a toparse como vecinos, compañeros de trabajo, clientes o familiares.

Por eso importa tener un proceso en el que podamos confiar, aun cuando el resultado no sea el que queríamos.

Ahí está el valor social y económico de una autoridad electoral que cumple: ayuda a que podamos resolver una decisión importante y seguir con nuestra vida. El lunes hay mucho por hacer.