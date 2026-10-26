Presenta Taddei a Cámara de Diputados su renuncia al INE

Cámara de Diputados recibió renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE; Junta de Coordinación inicia proceso de nuevo titular.

‘Con satisfacción’ Sin embargo, en la misiva expuso que se va con la satisfacción del «deber cumplido» y con «orgullo» por su dedicación de más de tres décadas en el servicio público.

Bolaños informó que ya entabló comunicación con el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, para iniciar el proceso correspondiente.

«He turnado dicha comunicación a la Jucopo para que sea este órgano quien inicie el proceso establecido en el artículo 41 constitucional para elegir a quien habrá de sustituir a la licenciada Taddei en la presidencia del Instituto Nacional Electoral», informó a través de un video en redes.

Bolaños afirmó que este proceso es la oportunidad de demostrar que es posible dar certeza y certidumbre en medio de uno de los procesos electorales más grande de la historia del país.

«Tenemos en nuestras manos la oportunidad de demostrarle a nuestro país que en pleno proceso electoral, el más grande de nuestra historia, a través de la política y del diálogo, podemos dar certeza y certidumbre de qué nuestras instituciones están listas para, con imparcialidad y con neutralidad, llevará a cabo este proceso histórico», dijo.

La Jucopo se reunirá mañana a las 8:30 horas para emitir el acuerdo para la elección del sustituto de Taddei, el cual se prevé que sea votado por el Pleno el próximo miércoles.

«Quiere decir que mañana tendremos consultas con los partidos sobre el contenido de la convocatoria y tendremos la posibilidad de someterla al pleno el próximo miércoles para que comience una vez aprobada, el plazo de los términos que establezca la misma y la conclusión del proceso se llevará a cabo en cuatro o cinco semanas, como lo he venido afirmando», dijo el presidente de dicho órgano de Gobierno, Ricardo Monreal.

El acuerdo que deberá ser avalado por el Pleno, contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un Comité Técnico de Evaluación.

El comité estará integrado por cinco personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El comité recibirá la lista completa de los aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo y seleccionará a los mejor evaluados.

Finalmente, elaborará una quinteta que remitirá a la Jucopo, la cual deberá impulsar la construcción de acuerdos.

La elección del presidente del INE requiere de mayoría calificada, pero en caso de no alcanzarla pueden recurrir a la insaculación, el procedimiento por el que fue electa Taddei en 2023.

La Constitución establece que, si por algún motivo, la Cámara de Diputados no concreta la elección, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará la designación mediante insaculación de la lista conformada por el Comité de Evaluación.(Agencia Reforma)