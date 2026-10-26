lunes, octubre 26, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Blanca Espinoza López  

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 57 años 

Velación en capilla Sixtina 

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza 

Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 12:00 hrs  

Inhumación este lunes en un Panteón de La Localidad  

 

Jose Luis Lara Torres  

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 56 años 

Velación en capilla Sur 1 

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda 

Cremación  este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo  

 

Jose Siller Jalomo  

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 76 años 

Velación en capilla Sur 2 

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda 

Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad 

   

Francisco Salazar Garcia   

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 64 años 

Velación en Domicilio  

Inhumación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo  

 

María Del Rosario Hernández Medina  

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 64 años  

Velación en capilla Las Rosas 

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama 

Inhumación este lunes en un Panteón de la Localidad    

 

Juan Aguilón Medina  

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años   

Traslado este lunes para su Velación e Inhumación  Ej. El Tunal Arteaga Coahuila  

 

Mario Humberto Paulin Ibarra  

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años  

Velación en capilla Fundadores 1 

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA 

Traslado este martes para su Inhumación al Ejido el tunal Arteaga Coahuila  

 

María De Jesús Moreno Espinoza 

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 88 años  

Velación en la capilla Ramos 2 

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah  

Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad   

 

Adriana Leticia Castillo Gaeta 

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 60 años  

Velación en capilla Reconciliación 

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes  

Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo   

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