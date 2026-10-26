Blanca Espinoza López
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 57 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 12:00 hrs
Inhumación este lunes en un Panteón de La Localidad
Jose Luis Lara Torres
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 56 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Jose Siller Jalomo
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 76 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad
Francisco Salazar Garcia
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 64 años
Velación en Domicilio
Inhumación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
María Del Rosario Hernández Medina
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 64 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este lunes en un Panteón de la Localidad
Juan Aguilón Medina
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años
Traslado este lunes para su Velación e Inhumación Ej. El Tunal Arteaga Coahuila
Mario Humberto Paulin Ibarra
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Traslado este martes para su Inhumación al Ejido el tunal Arteaga Coahuila
María De Jesús Moreno Espinoza
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 88 años
Velación en la capilla Ramos 2
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad
Adriana Leticia Castillo Gaeta
Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 60 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo