Blanca Espinoza López

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 57 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 12:00 hrs

Inhumación este lunes en un Panteón de La Localidad

Jose Luis Lara Torres

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 56 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Jose Siller Jalomo

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 76 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad

Francisco Salazar Garcia

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 64 años

Velación en Domicilio

Inhumación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Del Rosario Hernández Medina

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este lunes en un Panteón de la Localidad

Juan Aguilón Medina

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años

Traslado este lunes para su Velación e Inhumación Ej. El Tunal Arteaga Coahuila

Mario Humberto Paulin Ibarra

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Traslado este martes para su Inhumación al Ejido el tunal Arteaga Coahuila

María De Jesús Moreno Espinoza

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 88 años

Velación en la capilla Ramos 2

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad

Adriana Leticia Castillo Gaeta

Falleció el 25 de Octubre del 2026 a la edad de 60 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo