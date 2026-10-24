Teresa De Jesús Moncada Chávez

Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 83 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Ma. Guadalupe Herrera Pérez

Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 80 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la Capilla del Panteón Jardines del Santo Cristo a las 13:00 hrs

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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María Del Socorro García Baladez

Falleció el 23 de octubre del 2026 a la edad de 87 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad

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Jesús Arguello Márquez

Falleció el 23 de octubre del 2026 a la edad de 90 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Concha del Oro Zac

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Fernando Reyna Ortiz

Falleció el 24 de octubre del 2026 a la edad de 69 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Piedras Negras Coahuila

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Silverio Rivas Cisneros

Falleció el 24 de octubre del 2026 a la edad de 88 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad