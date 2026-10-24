Teresa De Jesús Moncada Chávez
Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 83 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Ma. Guadalupe Herrera Pérez
Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 80 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la Capilla del Panteón Jardines del Santo Cristo a las 13:00 hrs
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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María Del Socorro García Baladez
Falleció el 23 de octubre del 2026 a la edad de 87 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad
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Jesús Arguello Márquez
Falleció el 23 de octubre del 2026 a la edad de 90 años
Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Concha del Oro Zac
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Fernando Reyna Ortiz
Falleció el 24 de octubre del 2026 a la edad de 69 años
Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Piedras Negras Coahuila
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Silverio Rivas Cisneros
Falleció el 24 de octubre del 2026 a la edad de 88 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad