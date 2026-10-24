Evita Sheinbaum hablar de irregularidades en el INE

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum declinó este sábado pronunciarse sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contratos por 514 millones de pesos relacionados con empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei.

A su llegada a Apatzingán, Michoacán, la Mandataria fue cuestionada sobre los hallazgos publicados este sábado por Grupo REFORMA, pero evitó abordar el asunto.

La investigación publicada documentó que la ASF acreditó irregularidades relacionadas con operaciones simuladas y contrataciones de empresas vinculadas con un proveedor del organismo electoral.

El caso involucró a compañías relacionadas con el empresario Hernández Casillas, cuyos negocios han obtenido contratos para suministrar materiales electorales.

Apenas el viernes, Sheinbaum había exigido que se realizaran las auditorías necesarias para esclarecer las presuntas irregularidades en el organismo electoral.

La presidenta sostuvo entonces que debía evitarse cualquier sombra de corrupción sobre el INE, particularmente ante la organización de las elecciones de 2027. (AGENCIA REFORMA)