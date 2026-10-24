Ofrecen consulta médica general para las familias de Torreón

La Dirección de Salud Pública Municipal brinda atención médica general de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Torreón, – Como parte de las acciones que impulsa la Administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, para facilitar el acceso de las familias a una atención oportuna, la Dirección de Salud Pública Municipal mantiene una atención cercana a la ciudadanía, proporcionando servicios médicos y preventivos.

Por ello, la Dirección de Salud Pública Municipal ofrece consulta médica general en sus instalaciones, con un horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

De acuerdo con el director de Salud Pública Municipal, Juan Pérez Ortega, a través del servicio de consulta médica general, la población puede recibir valoración médica, orientación y seguimiento ante diferentes padecimientos, además de recibir recomendaciones enfocadas en la prevención y el cuidado personal.

“Dentro de las actividades de la Coordinación Médica, también se desarrollan consultas y acciones preventivas de control sanitario, así como la expedición de certificados para choferes del transporte público, gestiones particulares y para PRONNIF. Asimismo, se realizan capacitaciones clínicas dirigidas al personal y a médicos pasantes”, puntualizó Pérez Ortega.

La dependencia municipal se encuentra ubicada en avenida Ocampo 1167, colonia Segundo de Cobián, a una cuadra del bosque Venustiano Carranza, donde la ciudadanía puede acudir para conocer y acceder a los diferentes servicios disponibles. (El Heraldo de Saltillo)