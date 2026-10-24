Las redes sociales del sistema de radio y televisión XHTOR presentarán leyendas laguneras

La iniciativa se realiza previo a la celebración del “Día de muertos”, la cual promueve la cultura y el interés por la lectura

Torreón.- Como parte de las actividades propuestas por el festejo del “Día de Muertos”, las redes sociales de Torreón TV Canal 28 y Radio Torreón 96.3 FM, compartirán leyendas de la Comarca Lagunera durante el cierre del mes de octubre.

Luis Guillermo Hernández Aranda, director general del Sistema de Radio y Televisión XHTOR, dio a conocer que la iniciativa forma parte de los contenidos en los que la audiencia podrá acercarse a relatos que forman parte de la memoria y las tradiciones de la región, y que han pasado de generación en generación.

Informó que la propuesta busca mantener vivas estas historias y ofrecer a las familias laguneras una oportunidad para conocer y disfrutar las leyendas de su ciudad.

Además de sumarse al ambiente propio de la temporada del “Día de Muertos”, la actividad tiene como objetivo fomentar la lectura y promover el interés por la cultura local.

Las leyendas están sustentadas en documentos históricos pertenecientes al Archivo Municipal de Torreón, las cuales mantienen la memoria histórica de la ciudad a través de sus relatos.

Las leyendas se publicarán en las redes sociales de Facebook e Instagram como: Torreón TV Canal 28 y Radio Torreón 96.3 FM, durante los días que restan de octubre.

El público está invitado a seguir sus plataformas y compartir estos relatos. (El Heraldo de Saltillo)