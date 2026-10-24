Catean vivienda en Saltillo; detienen a hombre y aseguran presunta droga

Un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y FGE dejó como saldo una persona detenida y el aseguramiento de una sustancia con características similares al cristal, durante la noche de este viernes en Saltillo, Coahuila.

Las acciones de seguridad se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en las inmediaciones del cruce de las calles Jacinto Canek y Otilio González, en la colonia Rubén Jaramillo, donde las corporaciones realizaron un cateo.

Durante las diligencias fue detenido Juan “N”, de 35 años, mientras que los elementos aseguraron una cantidad de la presunta droga, cuyo peso no ha sido informado oficialmente.

Además, en el lugar fue localizada una cámara de vigilancia que, presuntamente, era utilizada para monitorear los alrededores y advertir sobre la presencia de las autoridades.

El inmueble quedó bajo intervención de las corporaciones, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de la sustancia asegurada y la posible responsabilidad del detenido.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el resultado del cateo ni la cantidad exacta de la presunta droga decomisad. (El Heraldo de Saltillo)