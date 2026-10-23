Irineo Casas Solís
Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 78 años
Velación en Domicilio
Traslado el viernes para su inhumación en el Ejido Piedra Blanca, Arteaga, Coahuila
Luis Arnoldo Peña Sánchez
Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 65 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Inhumación el viernes en un panteón de la localidad
Vicente Cardenas Estrada
Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 76 años
Velación en Domicilio
Misa en la Iglesia San Francisco a las 14:00 hrs
Traslado para su Inhumación al Ejido Palma Gorda, Saltillo
Victor Manuel Rodriguez Reyna
Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 48 años
Traslado el viernes para su velación e inhumación a Concha del Oro, Zacatecas
Alfonso Ordoñez Zúñiga
Falleció el 23 de octubre del 2026 a la edad de 92 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Parroquia Sta. Teresita del Niño Jesús a las 10:00 hrs
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad
Rene Estrada Alonso
Falleció el 23 de octubre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la Iglesia el Calvario a las 11:00 hrs
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad