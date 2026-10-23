Irineo Casas Solís

Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en Domicilio

Traslado el viernes para su inhumación en el Ejido Piedra Blanca, Arteaga, Coahuila

Luis Arnoldo Peña Sánchez

Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 65 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Inhumación el viernes en un panteón de la localidad

Vicente Cardenas Estrada

Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 76 años

Velación en Domicilio

Misa en la Iglesia San Francisco a las 14:00 hrs

Traslado para su Inhumación al Ejido Palma Gorda, Saltillo

Victor Manuel Rodriguez Reyna

Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 48 años

Traslado el viernes para su velación e inhumación a Concha del Oro, Zacatecas

Alfonso Ordoñez Zúñiga

Falleció el 23 de octubre del 2026 a la edad de 92 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Parroquia Sta. Teresita del Niño Jesús a las 10:00 hrs

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad

Rene Estrada Alonso

Falleció el 23 de octubre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la Iglesia el Calvario a las 11:00 hrs

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad