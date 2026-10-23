Hallan muertas a abuela y nieta de 12 años en Chiapas

Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana Scarlett, de 12, desaparecieron el 19 de octubre tras salir hacia un rancho en Ostuacán; sus cuerpos fueron localizados durante operativos de búsqueda.

Ciudad de México.- Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana Scarlett, de 12, salieron al rancho el pasado lunes para revisar a su vaca que recién había parido; horas después, la mujer fue hallada sin vida con signos de violencia y este viernes la búsqueda de familiares, vecinos y autoridades concluyó con la localización del cuerpo de la adolescente en Chiapas.

Autoridades y pobladores que se movilizaron por la zona serrana del norte de la entidad confirmaron esta mañana la localización del cuerpo de Ariana, quien permanecía desaparecida desde el pasado lunes 19 de octubre tras salir de su domicilio con su abuela en Ostuacán.

El trayecto cotidiano se realizó el pasado lunes, cuando ambas partieron desde el centro del municipio hacia el predio familiar denominado Canchichal, ubicado en la ranchería Ribera Tanchichal, a unos 30 minutos de distancia por caminos de terracería y veredas.

Al perder el contacto con ellas, la madre de la menor de edad y e hija de la mujer adulta, Bella Itzel, solicitó el apoyo de los habitantes mediante plataformas digitales para recorrer la zona rural ante la amenaza de lluvias en la serranía.

“Me comunico para pedir ayuda si alguien ha visto a mi mamá y a la niña, doña Miriam y Arianita, desde el lunes a mediodía no se sabe nada de ellas y lo único que supimos es que subía a ver su vaca, mas ya no bajó”, escribió la madre durante las primeras horas del despliegue.

El miércoles 21 de octubre, durante un recorrido emprendido por brigadas de vecinos y familiares a la orilla de un arroyo, fue localizado el cuerpo de Miriam Cruz Alpuche envuelto en bolsas plásticas y cubierto con una lona.

Tras la confirmación del hallazgo por parte de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, la madre de la niña reiteró el llamado a las autoridades estatales para intensificar la localización con drones y perros de rastreo, al mantener la fe en encontrar a su hija con vida.

“Mi vida espero verte muy pronto, en el nombre de Dios tengo fe y esperanza, tengo miedo y un hueco en el pecho de que te pase algo mi amor. Mi amor, siempre has sido una guerrera de Dios, siempre fuiste a la iglesia y estabas de su mano”, expresó la madre en un mensaje dirigido a la niña antes del hallazgo final.

La localización del cuerpo de la menor de edad ocurrió este viernes en la misma Ribera Tanchichal durante un operativo coordinado entre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Policía de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil, con la intervención de seis elementos y los binomios caninos Nazca y Tornado.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la asignación de un equipo multidisciplinario integrado por la Fiscalía contra Feminicidio, la Fiscalía contra Homicidio y la Fiscalía de Distrito Norte para esclarecer los hechos y dar con los responsables del doble crimen en la región norte de la entidad.

“La FGE garantiza que no habrá impunidad en éste ni en ningún otro acto delictivo que se cometa en el estado”, aseveró. (AGENCIA REFORMA)