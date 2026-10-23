Se quejan usuarios del iPhone Duo de pantallas agrietadas

Nueva York, Estados Unidos.- El primer iPhone plegable de Apple salió a la venta este viernes y si bien está recibiendo elogios por su elegante diseño y su pliegue de pantalla casi invisible, también empiezan a surgir las quejas de usuarios, reseñó The New York Post.

Según los primeros informes, este costoso dispositivo con una pantalla de 7.6 pulgadas parece ser propenso a agrietarse.

Algunas publicaciones en Reddit indicaban una gran decepción entre algunos compradores hasta este viernes por la tarde.

“La pantalla de mi iPhone Duo se agrietó a las 6 horas de haberlo comprado”, se quejó un usuario.

La persona declaró que había sacado el dispositivo para enseñárselo a un amigo cuando «sintió algo alrededor de la bisagra interna, debajo de la pantalla».

“Mientras seguía abriéndola, oí un crujido y la pantalla se rompió justo por la bisagra”, continuaba la publicación. “No había marcas ni daños en la superficie interior de la pantalla ni en la bisagra exterior que indicaran que algo se hubiera enganchado o dañado”.

La persona regresó rápidamente a una tienda Apple, donde el personal le entregó un nuevo Duo.

Otro usuario de Reddit publicó un video de un dispositivo roto y comentó: “Parece que algunos se están rompiendo exactamente en la misma zona”.

Otra imagen de un Duo con la pantalla rota tenía el siguiente pie de foto: “He visto varios iPhone Duo con daños exactamente en este mismo lugar”.

Aun así, The Post resaltó que los críticos elogiaron la construcción en titanio del dispositivo y su suave mecanismo de plegado.

Sin embargo, indicó, el pliegue no ha desaparecido por completo. Varios usuarios señalaron que sigue siendo visible desde ciertos ángulos y que aún se puede sentir al pasar un dedo por la pantalla.

El acabado antirreflectante de Apple también tiene una desventaja: los colores pueden parecer menos vibrantes y los negros menos profundos que en los iPhones premium no plegables de la compañía.

Con un peso de 254 gramos y un grosor de 11.3 milímetros una vez plegado, el tamaño del Duo se convirtió en una de las quejas más frecuentes.

Su pantalla externa, relativamente pequeña, de 5.4 pulgadas, también generó reacciones encontradas: algunos críticos elogiaron su tamaño compacto, mientras que otros se quejaron de que los sitios web y las aplicaciones se veían apretados en el dispositivo.

El software surgió como otro punto conflictivo importante.

Si bien las aplicaciones de Apple generalmente permiten una transición fluida entre las pantallas plegadas y desplegadas, los analistas descubrieron que muchas aplicaciones de terceros no estaban optimizadas adecuadamente para el dispositivo.

Julian Chokkattu, de Wired, describió el problema: “Gruesas barras negras a los lados, con una aplicación del tamaño de un teléfono en el centro de esta pantalla similar a una tableta”.

Incluso las capacidades multitarea del Duo tienen limitaciones.

Los usuarios pueden ejecutar dos aplicaciones simultáneamente, pero el software de Apple las restringe a una división fija del 50-50, sin la posibilidad de abrir una tercera ventana flotante.

“A pesar de ser el iPhone más caro de Apple, el iPhone Duo no tiene el sistema de cámara más potente”, escribió Chance Miller de 9to5Mac.

Sus cámaras principal y ultra gran angular obtuvieron, en general, calificaciones favorables, pero varios críticos consideraron que su rendimiento era inferior al del iPhone 18 Pro, especialmente en condiciones de poca luz.

La cámara oculta de 4 megapíxeles situada bajo la pantalla interna también resultó decepcionante, y Gizmodo informó de una calidad de imagen descolorida.

“Te entiendo: parece absurdo que un teléfono de 2 mil dólares -el iPhone más caro de la historia- no tenga el sistema de cámara más versátil que Apple puede ofrecer”, escribió Raymond Wong de Gizmodo, y añadió que “notó más destellos de lente provenientes de las farolas y más detalles borrosos”.

Aun así, el diseño plegable ofrece algunas ventajas fotográficas novedosas, como la posibilidad de usar las cámaras traseras de mayor calidad para hacerse selfies mientras se visualiza la imagen en la pantalla exterior.

Por su parte, la duración de la batería superó las expectativas de varios analistas, aunque no llegó a igualar la del iPhone convencional de gama alta de Apple.

Según Tom’s Guide, la batería del Duo duró 13 horas y 20 minutos en una prueba continua de navegación web 5G utilizando su pantalla más grande.

Eso superó con creces las 10 horas y seis minutos registradas por el Samsung Galaxy Z Fold 8, pero se quedó muy por debajo de las 17 horas y 31 minutos del iPhone 18 Pro Max.

Otros usuarios comentaron que les permitía pasar un día normal sin necesidad de recargar la batería, aunque el uso intensivo de la pantalla más grande podía agotarla considerablemente más rápido.

El Post ha solicitado comentarios a Apple. (AGENCIA REFORMA)