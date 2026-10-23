Detienen en Texas a presunto huachicolero coahuilense

Coahuila, México.- Agentes federales estadounidenses detuvieron la noche del jueves al empresario transportista Julio R. González, presuntamente relacionado con el tráfico ilegal de hidrocarburos entre Eagle Pass y Piedras Negras.

El arresto se realizó durante un operativo en una zona residencial del norte de Eagle Pass, Texas, de acuerdo con reportes de medios locales.

El periódico El Latino informó que González estaría relacionado con el denominado “huachicol hormiga”, esquema denunciado por EL NORTE en noviembre de 2025, en el que cientos de tractocamiones cruzaban diariamente sin carga hacia Estados Unidos, abastecían sus tanques con diésel y regresaban a México para descargarlo.

Según el medio texano, el empresario enfrenta un cargo por presunta conspiración para lavar dinero, contemplado en el Título 18, sección 1956(h), del Código de Estados Unidos.

“La investigación estaría relacionada presuntamente con el tráfico ilegal de hidrocarburos”, señaló El Latino.

Hasta este viernes, las autoridades estadounidenses no habían informado oficialmente los alcances de la investigación ni precisado si existen más personas involucradas.

EL NORTE publicó en noviembre pasado que el cruce constante de tractocamiones sin remolque congestionaba el puente internacional entre Piedras Negras y Eagle Pass.

Representantes del sector exportador local señalaron entonces que los tiempos de espera, habitualmente de unos 30 minutos, aumentaron hasta seis u ocho horas, lo que afectó la competitividad del puerto fronterizo.

De acuerdo con fuentes del sector, los tractocamiones cruzaban vacíos hacia Eagle Pass, cargaban diésel en sus tanques y regresaban a patios cercanos a la frontera, en los municipios de Piedras Negras y Nava, donde presuntamente descargaban el combustible para repetir la operación.

Medios locales reportaron que en el arresto participaron agentes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Registros federales de transporte identifican a González como presidente de Frontera Express LLC, empresa establecida en Eagle Pass y dedicada al transporte interestatal de carga.

El sistema federal SAFER reporta para esa compañía 20 unidades motrices y 20 conductores. Otro registro relacionado con Transportes Julio Rodolfo González Olveda, con domicilio en Piedras Negras, declara 25 unidades y 25 operadores. (AGENCIA REFORMA)