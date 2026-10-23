Coahuila sede de la Convención Nacional Canacintra

Fortalece Coahuila alianza con el sector industrial para impulsar la seguridad, la inversión y el empleo

Al inaugurar en Saltillo la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales CANACINTRA 2026, el gobernador Manolo Jiménez Salinas refrendó la alianza de Coahuila con el sector industrial para fortalecer la inversión, impulsar la generación de empleos y consolidar las condiciones de desarrollo económico de la entidad.

“¡Nos dio mucho gusto recibir en Coahuila a las y los industriales de México! Hoy inauguramos la Convención Nacional de CANACINTRA 2026, dando la bienvenida a más de 800 convencionistas de todo el país. Aquí trabajamos en equipo con la IP para que lleguen más inversiones y se generen más empleos para nuestra gente. ¡Cuenten al 100 por ciento con Coahuila para abonarle al desarrollo de México! Muchas gracias por la distinción con el Águila Canacintra; les deseo el mayor de los éxitos y que disfruten de nuestro gran Estado, esta es su casa”, destacó el gobernador.

Ante la presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, y representantes de la industria de distintas regiones del país, el mandatario estatal dio la bienvenida a cientos de empresarios e industriales, a quienes invitó a conocer las fortalezas productivas, económicas y turísticas de Coahuila.

Expresó que en Coahuila se tiene muy claro que los gobiernos no generan los empleos; los generan los empresarios, los emprendedores y los comerciantes. Lo que sí hace el gobierno es generar las condiciones para que haya desarrollo, inversión y oportunidades para la gente.

Jiménez Salinas agradeció a la dirigencia nacional y a toda la familia CANACINTRA por la distinción recibida, que asumió como un compromiso para continuar trabajando por el bienestar de las y los coahuilenses.

Recordó que, durante una reunión celebrada en abril en las instalaciones nacionales de la cámara, se planteó la realización de esta convención en Coahuila, proyecto que hoy se concreta con la participación de representantes del sector industrial de todo el país.

Puntualizó que el trabajo coordinado entre ciudadanía, sociedad civil, iniciativa privada, municipios, poderes del Estado y Fuerzas Armadas ha sido fundamental para construir condiciones de estabilidad y desarrollo.

“Las cosas importantes no se consiguen de un día para otro. Se construyen con esfuerzo, con disciplina, con convicción y, sobre todo, trabajando juntos. Esa es precisamente la fórmula que nos ha permitido avanzar en Coahuila”, señaló.

En materia económica, resaltó la vocación industrial de la entidad y su participación en sectores estratégicos como la industria automotriz, las autopartes, la fabricación de carros de ferrocarril y la minería.

Afirmó que el objetivo de su administración es mantener condiciones favorables para que las empresas establecidas crezcan, lleguen nuevas inversiones y se generen más oportunidades para las familias.

Para ello, destacó cinco factores fundamentales: seguridad, estabilidad laboral, estado de derecho, mano de obra calificada y disponibilidad de servicios e infraestructura.

En seguridad, señaló que la estrategia estatal se sustenta en la prevención, la proximidad, la inteligencia y la fuerza, con la coordinación institucional y la voluntad de las autoridades como elementos centrales.

Resaltó el pacto laboral de Coahuila, mediante el cual gobierno, empresas y sindicatos trabajan de manera conjunta para preservar la paz laboral y brindar certidumbre a quienes invierten en el estado.

En cuanto al desarrollo del talento, resaltó el modelo de educación dual, que vincula a las instituciones educativas con las empresas para formar jóvenes y trabajadores con las habilidades que requiere la industria.

Durante el encuentro, la presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina

Ortega, reconoció la importancia de la colaboración institucional y del trabajo conjunto con el sector productivo. En su intervención, también destacó la necesidad de fortalecer a las empresas que ya producen en México, impulsar las cadenas nacionales de valor, elevar la capacidad productiva y convertir las oportunidades industriales en crecimiento económico y bienestar.

La dirigencia industrial planteó, además, la importancia de consolidar una política industrial de alcance nacional que favorezca la inversión productiva, la innovación, la competitividad, el estado de derecho y el mercado interno, con una coordinación efectiva entre los gobiernos y el sector empresarial.

Con esta convención, Coahuila fortalece su vinculación con el sector industrial y refrenda su compromiso de impulsar la inversión, el empleo, la competitividad y el desarrollo económico mediante el trabajo coordinado entre gobierno e iniciativa privada. (El Heraldo de Saltillo)