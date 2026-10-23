Presentan en el IEC el libro “Habitar el poder: mujeres en clave política”

Este viernes, en instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se llevó a cabo la presentación del libro titulado “Habitar el poder: mujeres en clave política”, obra colectiva coordinada por ese órgano electoral que reúne las reflexiones de 15 mujeres destacadas en los ámbitos político, académico y del activismo social en México.

Dicha presentación, de acuerdo con el IEC, constituyó un espacio para el análisis y el intercambio de ideas sobre la participación de las mujeres en la vida pública y política del país, así como también para comprender la evolución de la representación y el liderazgo femenino en la vida pública del país.

En su mensaje, la Consejera Electoral Leticia Bravo Ostos, Presidenta de la Comisión de Paridad de Género e Inclusión en el IEC, Leticia Bravo Ostos, dijo que este libro representa la culminación de un proyecto editorial construido desde la convicción de que las experiencias y aportaciones de las mujeres a la vida pública merecen ser reconocidas, documentadas y compartidas.

Además, destacó la relevancia de la obra editorial y reflexionó sobre que, aunque los avances registrados en la participación de las mujeres en los cargos públicos representan una transformación histórica, no basta con conquistar este derecho ni con acceder a los espacios de toma de decisiones, sino que es necesario examinar las condiciones en las que las mujeres ejercen el poder.

Indicó también que la presentación de esta obra en el mes de octubre tiene un significado especial al conmemorarse 73 años del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas.

“Desde aquellas primeras luchas hasta nuestros días, la participación política de las mujeres ha transformado nuestra democracia. Hoy por primera vez una mujer ocupa la presidencia de México y en Coahuila 14 mujeres fueron electas para gobernar municipios en 2024. Estos avances dan cuenta de una transformación histórica, pero también plantean una reflexión fundamental: no basta con conquistar el derecho a participar ni con acceder a los espacios de decisión, sino que es necesario examinar las condiciones en las que las mujeres ejercemos el poder”, expuso la consejera.

Entre las autoras que toman parte en esta obra destacan Patricia Galeana Herrera, Karolina Monika Gilas, Olimpia Jaimes López, Alma Lorena Alonso Valdivia, Karla Verónica Félix Neira, Dania Paola Ravel Cuevas, Yolanda Elizondo Maltos, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, Kenia López Rabadán, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Dulce María Sauri Riancho, Alma Carolina Viggiano Austria, Patricia Mercado Castro, Loretta Ortiz Ahlf y Tatiana Clouthier Carrillo. (ÁNGEL AGUILAR)