Entrega alcaldesa de Arteaga uniformes al personal médico en su día

En el marco del Día del Médico, la alcaldesa Karen Sánchez visitó la Clínica Municipal de la cabecera de Arteaga para entregar nuevos uniformes al personal médico, acompañada por integrantes de la Comisión de Salud del Republicano Ayuntamiento, el director de Salud, Héctor Torres, y la directora de Especialidades Médicas, Sandra Sánchez.

Durante la visita, la alcaldesa reconoció el compromiso de las y los profesionales de la salud y destacó los servicios de especialidad que se ofrecen en las dos clínicas municipales. En la clínica de la cabecera de Arteaga se brinda atención en traumatología, de lunes a viernes, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.; odontología, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.; pediatría, de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.; y nutrición, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. Por su parte, la Clínica Municipal de San Antonio de las Alazanas cuenta con ginecología los lunes y martes, de 8:30 a. m. a 2:00 p. m., y odontología de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

Además, las dos clínicas municipales y los consultorios regionales brindan servicio las 24 horas, los siete días de la semana, para mantener la atención médica disponible para la población.

A través del programa de Médicos Itinerantes, también se acercan consultas a distintas comunidades y ejidos: los lunes, El Diamante y Sierra Hermosa; los martes, Escobedo y Biznaga; los miércoles, Poleo y Chapul; los jueves, Artesillas, Cedrito y Emiliano; los viernes, San Juanito y San Juan de los Dolores; y los sábados, Artesillas y Cedrito, conforme a los horarios establecidos.

Sánchez Flores señaló que fortalecer los servicios médicos y facilitar el acceso a la atención en todo el municipio es una prioridad de su administración, en sintonía con la visión de trabajo del gobernador de Coahuila, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, de impulsar acciones coordinadas que acerquen servicios públicos a las familias.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal de Arteaga reconoce la labor del personal médico y refrenda su compromiso de continuar ampliando la atención en la cabecera municipal y las comunidades. (El Heraldo de Saltillo)