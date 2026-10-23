Prevén asistencia de más de 70 mil visitantes a altar de muertos monumental en escalinatas del barrio de Santa Anita

El rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, dijo que los habitantes del barrio de Santa Anita con el apoyo de esa casa de estudios, ultiman los preparativos para la instalación del altar de muertos monumental que cada año se instala en las escalinatas de ese sector y que forma parte de las celebraciones del Festival Ánimas del Desierto.

Indicó que desde su primera edición, este altar monumental se ha convertido en una de las principales atracciones de dicho festival, por su colorido y la vasta participación de las y los vecinos de ese emblemático barrio saltillense, quienes se esmeran en la decoración de los 177 escalones en los que se colocan cientos de fotografías para honrar la memoria de los difuntos, además de cal tradicionales catrinas, veladoras, flores de cempasúchil y adornos de papel picado, entre otros elementos.

Garza Fishburn se dijo complacido por el sentido de unidad que ha generado la elaboración de este altar entre las y los habitantes de Santa Anita, que aseguró, ha generado importantes lazos de amistad y solidaridad entre los vecinos, además de la reconstrucción del tejido social.

Recordó que será el próximo 30 de octubre cuando se lleve a cabo la inauguración de este altar monumental.

“Estamos muy contentos, con el corazón rebosante, es muy bonito ver como cada año más vecinos se juntan en este evento comunitario, no solamente el día del altar, sino desde meses antes en que se juntan para elaborar las flores, los adornos, los portarretratos, las esculturas y para mí lo más hermoso es que en esas reuniones se están forjando lazos de amistad, de convivencia, relaciones que alimentan la confianza y fortalecen el tejido social”, dijo el rector.

“Es ésta unión, ésta confianza lo que permite que las personas del barrio de Santa Anita puedan organizarse para enfrentar cualquier problemática, para cuidarse unos a otros y lograr una mayor seguridad, es un sueño hecho realidad ver que la comunidad cada vez con menos intervención de la universidad realizan estos trabajos, nosotros los ayudamos en temas técnicos pero son ellos mismos los que dan vida a esta tradición, además de que cada año se abre la convocatoria a más colectivos que se suman para participar en el evento”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)