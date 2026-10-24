En el PRI vamos para delante por la siguiente victoria. – Carlos Robles

Suma dirigencia del PRI 25 municipios visitados

Con las visitas a Villa Unión y Allende, la dirigencia estatal del PRI suma ya 25 consejos políticos realizados en igual número de municipios, llevando un mensaje claro y contundente a la militancia: mantener la unidad, no bajar la guardia y seguir trabajando para volver a ganar todo en el proceso electoral de 2027.

El presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, destacó que su partido se encuentra unido, fuerte y trabajando de manera permanente, con la mira puesta en los próximos retos electorales y el compromiso de recorrer los 38 municipios del estado para reunirse con su militancia y reconocer el trabajo que se realiza en cada región.

“Nuestro partido no es electorero; trabaja todo el año y siempre está cercano a los ciudadanos y a su militancia”, recalcó.

Durante los encuentros, realizados la tarde de este viernes, el dirigente priista agradeció el esfuerzo y la lealtad de las y los militantes, a quienes llamó a no bajar la guardia y a continuar trabajando con unidad, compromiso y sin descanso, siguiendo el ejemplo del primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Como parte de estas reuniones, se entregaron reconocimientos a priistas destacados y placas conmemorativas del contundente triunfo electoral de 16-0 obtenido este año, como testimonio del trabajo, la organización y la fortaleza del priismo coahuilense.

Robles Loustaunau subrayó que los resultados alcanzados son producto de una militancia comprometida y de un gobierno estatal que ha dado rumbo y resultados a Coahuila.

“Ganamos también porque Coahuila tiene al frente a nuestro primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, el mejor gobernador de México”, expresó.

Añadió que, con el liderazgo de Manolo Jiménez y la fuerza de su militancia, el priismo de Coahuila está preparado para enfrentar los próximos desafíos.

“Y con Manolo Jiménez al frente y con una militancia como la nuestra, lo decimos con orgullo: ¡somos el mejor PRI de México!”, afirmó.

En Villa Unión estuvo presente el primer priista del municipio, Mario González; en ambos encuentros acompañaron al dirigente estatal la diputada electa Claudia Garza y el delegado político Antero Alvarado, así como secretarios del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila.

También asistieron exalcaldes, dirigentes de sectores y organizaciones, militantes y simpatizantes, además de ciudadanos que se sumaron a estas reuniones en un ambiente de entusiasmo, participación y compromiso partidista.

Carlos Robles reiteró que el trabajo del priismo no se detiene con los triunfos obtenidos, sino que estos representan una responsabilidad para seguir construyendo resultados y mantener la cercanía con la ciudadanía.

“Por ello, el 2026 no es nuestro punto de llegada, ¡es nuestro punto de partida para el 2027! Después de ganar hay dos caminos: sentarse a contemplar la victoria o levantarse al día siguiente a construir la siguiente”, enfatizó.

Añadió que la fortaleza del partido radica en su gente, en quienes todos los días mantienen vivo el trabajo territorial y el compromiso con las familias coahuilenses.

El presidente del PRI en Coahuila convocó a la militancia a mantener el ritmo de trabajo y a prepararse desde ahora para los próximos compromisos electorales.

“En 2026 demostramos nuestra fuerza y en 2027, juntos, vamos a ganar la Presidencia Municipal y la Diputación Federal. ¡Lo mejor del PRI está en su militancia!”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)