Eva Carolina Zamora Moreno
Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 64 años
Velación en la capilla Ramos 2
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah.
Misa en la Iglesia San Nicolás Tolentino a las 16:00 hrs
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Nazario Beltrán Galván
Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 81 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. El Durazno Concepción del Oro Zac
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Lilialdo García Cedillo
Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 58 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en el Santuario de Nuestra Sra. De Guadalupe a las 12:00 hrs
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad
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Armando Rosales Mireles
Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 72 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Santa María Goretti. A las 11:00 hrs
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad
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Carlos Jiménez Olivares
Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 87 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 12:00 hrs
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo