Eva Carolina Zamora Moreno

Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 64 años

Velación en la capilla Ramos 2

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah.

Misa en la Iglesia San Nicolás Tolentino a las 16:00 hrs

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Nazario Beltrán Galván

Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 81 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. El Durazno Concepción del Oro Zac

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Lilialdo García Cedillo

Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en el Santuario de Nuestra Sra. De Guadalupe a las 12:00 hrs

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad

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Armando Rosales Mireles

Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 72 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Santa María Goretti. A las 11:00 hrs

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad

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Carlos Jiménez Olivares

Falleció el 22 de octubre del 2026 a la edad de 87 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 12:00 hrs

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo