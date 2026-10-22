Invadirá el ‘terror’ a Saltillo

Saltillo se prepara para celebrar Halloween y Día de Muertos con festivales, conciertos, espectáculos teatrales y actividades culturales para toda la familia.

Brujas, fantasmas, rock y tradiciones mexicanas se apoderarán de Saltillo durante las próximas semanas, con actividades para todas las edades.

La capital de Coahuila celebrará el Día de Muertos con una cartelera que combina Halloween, festivales y conciertos de artistas nacionales e internacionales, como la banda estadounidense P.O.D. y el grupo pop JNS.

La programación busca atraer a visitantes de Nuevo León para disfrutar de recorridos temáticos, teatro y música.

Miguel López, director de Vinculación de la Secretaría de Turismo de Coahuila, destacó que estas actividades buscan fortalecer el turismo cultural y familiar en la entidad, que prevé cerrar el año con 6 millones de visitantes.

ENTRE BRUJAS, ÁNIMAS Y MÚSICA

Uno de los atractivos será la tercera edición del Brujas Fest, el 7 de noviembre, con música y experiencias inspiradas en el universo de las brujas.

La organizadora Estefanía Soto anunció la participación de P.O.D., agrupación estadounidense que mezcla rock alternativo, metal y rap.

El festival contará con una Aldea de Brujas, con 25 expositores y artesanos locales, y espera reunir a unas 5 mil personas.

Ese mismo 7 de noviembre se presentará JNS, agrupación mexicana de pop.

Para quienes prefieren el miedo en familia, Spooky Town permanecerá abierto hasta el 1 de noviembre.

Carlos García, representante del proyecto, explicó que este espacio combina Halloween y Día de Muertos mediante espectáculos, actividades recreativas, presentaciones de academias de danza y una carrera temática.

LA MUERTE TAMBIÉN SE CELEBRA

El Festival Ánimas del Desierto presentará los días 2 y 3 de noviembre «Cantaba la Muerte», espectáculo a cargo de Claudia Gutiérrez.

La propuesta combina teatro, música y performance para explorar las emociones que provoca la muerte, desde la nostalgia hasta el humor y la celebración de la vida. El montaje invita a recordar a quienes ya partieron sin perder el sentido festivo de esta tradición mexicana.

La música académica tendrá presencia con la segunda serie de conciertos de la Orquesta Filarmónica del Desierto.

Prometeo Murillo adelantó una Gala Española, con obras románticas y contemporáneas y la participación de la bailarina Cristina Vera.

También se anunció un encuentro de los tenores Arturo Chacón y Ramón Vargas, que reunirá ópera y música mexicana, además de un concierto de Big Band Navideño hacia el cierre del año.

La cartelera incluye la experiencia nocturna Noche de Linternas.

Con esta oferta, Saltillo busca consolidarse como alternativa de escapada cultural para los regiomontanos.

La programación, sedes y costos pueden consultarse en www.viveloensaltillo.com. (Agencia Reforma)