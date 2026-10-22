¡Orgullo coahuilense! Siete estudiantes de CONALEP destacan a nivel nacional por su excelencia académica

Ciudad de México.- Siete estudiantes de CONALEP Coahuila recibieron la Medalla al Mérito Académico de manos del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, un reconocimiento nacional que distingue el esfuerzo, la dedicación y el desempeño sobresaliente de las y los jóvenes en su formación educativa.

De un total de 50 medallas entregadas a estudiantes de únicamente 16 entidades del país, Coahuila obtuvo siete reconocimientos, un resultado relevante al considerar que CONALEP Coahuila cuenta con aproximadamente 11 mil 200 estudiantes distribuidos en nueve planteles.

Como referencia, el Estado de México recibió nueve medallas para una comunidad aproximada de 53 mil estudiantes en 41 planteles. Estas cifras permiten dimensionar los resultados alcanzados por las y los jóvenes coahuilenses en relación con el tamaño de su comunidad educativa.

Estos logros se alinean con la política educativa del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que impulsa el fortalecimiento de la calidad educativa, el desarrollo del talento juvenil y la generación de mayores oportunidades para las y los estudiantes de Coahuila.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, felicitó a las y los estudiantes galardonados por este importante logro y reconoció el compromiso y la dedicación de sus maestras y maestros, así como el respaldo de sus madres y padres de familia, cuyo acompañamiento es fundamental para alcanzar estas metas.

Destacó que estos reconocimientos reflejan el esfuerzo y la perseverancia de las y los jóvenes, así como el trabajo conjunto de docentes y familias, quienes contribuyen a fortalecer su formación académica y a construir mejores oportunidades para su futuro.

La Secretaría de Educación de Coahuila refrenda su compromiso de continuar impulsando una educación media superior de calidad, que reconozca el mérito académico, fortalezca las capacidades de las nuevas generaciones y contribuya a la formación de jóvenes preparados para enfrentar los retos del futuro.

¡Felicidades a las y los siete estudiantes galardonados! Su dedicación y excelencia académica son motivo de orgullo para Coahuila y un ejemplo para toda la comunidad educativa. (El Heraldo de Saltillo)