Paro de transportistas fluyó con tranquilidad en Coahuila: Manolo

El gobernador Manolo Jiménez aseguró que las protestas de transportistas en Coahuila transcurrieron sin incidentes mayores y llamó a recuperar la confianza ciudadana en el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que en la entidad fluyeron de manera tranquila las manifestaciones de los transportistas, quienes convocaron este lunes a un paro nacional con el propósito de exigir mejores condiciones de seguridad.

Señaló que en el territorio del estado sí hubo ciertas manifestaciones pacíficas, las cuales transcurrieron sin mermar o detener el tráfico en ninguna vialidad.

Destacó que el hecho de que estas manifestaciones se realizaran sin incidentes mayores se debe a que de acuerdo con los propios transportistas Coahuila es un lugar seguro para transitar, además de que existe una total comunicación con ellos para atender cualquier situación de inmediato.

«Entonces por ello no quisieron en la parte de Coahuila generar un problema. Es muy importante garantizar el libre tránsito en todos lados, para que la gente que sale de un lugar puedan llegar seguros a su destino, y en el caso de la carga pues es doble propósito, porque se conjuga el tema económico con el tema de la seguridad personal de los que manejan el transporte de carga o cualquier automóvil, entonces, pues si además de que te asaltan, corre tu vida peligro o se llevan la carga o la mercancía pues es doblemente dañino», señaló.

En ese sentido, Manolo Jiménez se pronunció porque los diferentes actores que tienen que ver con el tema del autotransporte, y en especial los concesionarios y autoridades gubernamentales hagan lo que les toca para seguir blindando las carreteras, ya que ésto al final de cuentas representa un tema relacionado al desarrollo económico.

TRAS RENUNCIA DE TADDEI, ES FUNDAMENTAL RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL INE

Por otra parte, Manolo Jiménez dijo que luego de darse a conocer la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del INE, se deben tomar acciones para que las y los ciudadanos recuperen la confianza en el árbitro electoral, toda vez que de trata de la institución encargada de la democracia en el país.

«Esa falta de confianza o de certeza, traducida a cualquier elección pues es muy delicado. Yo pienso que se debe nombrar a una persona que además de imparcial, sea también profesional y de carrera en la materia».

Aseguró que hay mucha gente muy capaz, muy brillante y muy reconocida en este país en la parte electoral y que además son apartidistas para garantizar una actuación imparcial del INE en beneficio de las y los mexicanos.

«Yo le cambiaría la fórmula para instituciones como esta, antes algunos de los puestos los daban con un 90 por ciento de garantía en la parte de la lealtad, la parte de profesionalismo y de capacidad no importaba mucho, pero pienso que después de esta situación complicada, que no le ayuda nada al INE, debe llegar una persona que dé esas garantías, no al gobierno, no a los partidos, sino a las y los mexicanos, porque al final de cuentas es el árbitro de nuestras votaciones, es el árbitro con el que elegimos o el que está en medio de la elección de nuestros gobernantes», puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)