En Coahuila, la prevención y lucha contra el cáncer de mama y cervicouterino es todo el año

Entregan Manolo y Paola equipamiento especializado y clínica de colposcopía para la región Centro-Desierto. Se destinan más de 15 millones de pesos a la prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino; más de 8 mil mujeres han recibido atención mediante brigadas durante 2026

Monclova .-El gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, fortalecen la estrategia estatal para la prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino, con una inversión superior a 15 millones de pesos durante 2026, nuevo equipamiento médico y más servicios especializados.

«Desde enero, junto con mi esposa Paola Rodríguez hicimos el compromiso que nuestro programa de prevención y lucha contra el cáncer de mama y cervicouterino “Revísate a Tiempo” se llevaría a cabo durante todo el año en los 38 municipios de Coahuila. Hoy estuvimos en Monclova para hacer una evaluación de este gran programa que ha beneficiado a más de 8 mil mujeres en este 2026. Además, entregamos un mastografo que estará de manera permanente en el Hospital General de esta ciudad. ¡Seguimos cuidando a las mujeres de Coahuila!», destacó el gobernador.

A través de las brigadas “Revísate a Tiempo”, se ha brindado atención a más de 8 mil mujeres, impulsando un modelo de atención integral que busca garantizar la detección oportuna, el acceso a estudios médicos y el acompañamiento de las pacientes hasta su tratamiento. Por lo cual se efectuó la entrega de un nuevo mastógrafo y se puso en marcha la Clínica de Colposcopía para la Región Centro-Desierto.

El mandatario estatal destacó que su administración mantiene un compromiso permanente con la salud de las mujeres, por lo que las acciones de prevención se realizan durante todo el año. Informó que, en lo que va de 2026, más de 8 mil mujeres han recibido atención mediante estas brigadas, con seguimiento y acompañamiento para quienes requieren estudios adicionales o tratamiento.

Explicó que se tiene el compromiso de que la prevención del cáncer de mama y cervicouterino no se limitara al mes de octubre. Por lo que se efectúan brigadas a más comunidades para que las mujeres puedan revisarse a tiempo y tengan acceso a la atención que necesitan.

Jiménez Salinas, reconoció el trabajo coordinado de la Secretaría de Salud, el DIF Coahuila, los equipos de Mejora e Inspira, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, cuya participación permite ampliar el alcance de los servicios y atender las necesidades de las familias.

Recordó que durante el primer año de su administración se destinaron recursos extraordinarios al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, con acciones de rehabilitación y mejora de hospitales y de los 133 centros de salud del estado. Asimismo, anunció que para 2027 se contempla continuar con inversiones de cientos de millones de pesos para mejorar los servicios médicos en Coahuila.

Reiteró el compromiso de trabajar por el bienestar integral de las mujeres mediante programas de educación, capacitación y emprendimiento, además de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Por su parte, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, informó que durante 2026 se destinan más de 15 millones de pesos para fortalecer la prevención, detección y atención del cáncer de mama y cervicouterino, mediante equipamiento, clínicas especializadas, insumos y estudios médicos.

Detalló que las acciones incluyen la incorporación de tres nuevos equipos de ultrasonido de mama en las regiones Sureste, Laguna y Norte, así como la ampliación de la capacidad de atención en colposcopía, al pasar de dos a cuatro clínicas en el estado, con nuevas unidades en Piedras Negras y Monclova.

Explicó que la estrategia contempla fortalecer la atención en los 133 centros de salud de Coahuila, promover la autoexploración y las revisiones médicas, facilitar el acceso a mastografías y estudios especializados, y coordinar el traslado de pacientes cuando los servicios requeridos no estén disponibles en sus municipios.

También, llamó a madres y padres de familia a procurar que sus hijas e hijos reciban la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) cuando corresponda, como parte de las medidas de prevención de enfermedades asociadas a este virus. Asimismo, invitó a las mujeres a acudir a los centros de salud y aprovechar las brigadas para realizarse las pruebas de detección indicadas según su edad y los criterios médicos.

Con la entrega del mastógrafo, la apertura de la Clínica de Colposcopía y el fortalecimiento de las brigadas “Revísate a Tiempo”, el Gobierno de Coahuila amplía la capacidad de detección y atención especializada para las mujeres de la Región Centro-Desierto. (El Heraldo de Saltillo)