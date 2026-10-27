Será este 14 de noviembre la “Noche de las Estrellas” en Saltillo tendrá como sede las instalaciones del COECYT

La Noche de las Estrellas se realizará el 14 de noviembre en el COECYT, con observación astronómica, conferencias, música y actividades científicas gratuitas para toda la familia.

El presidente de la Sociedad Astronómica de Saltillo (SAS), Ramatiz Arellano Trueba, dio a conocer que este 14 de noviembre se llevará a cabo a nivel nacional el tradicional evento conocido como la “Noche de las Estrellas”, en la que se realizarán diferentes actividades de ciencia, arte y observación astronómica para toda la familia de manera totalmente gratuita.

Mencionó que, en Saltillo, dichas actividades tendrán como sede las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que se ubican en Calle Eje 4 número 227 en el Centro Metropolitano, de 5:00 de la tarde a las 10:00 de la noche.

«Vamos a realizar estas actividades en el COECYT, ya que estamos celebrando 30 años de la creación de este consejo, será un evento muy interesante, ya que tendremos conferencias, observación de la esfera celeste con telescopios, y en ese sentido estamos invitando a toda la gente que tenga telescopios a que los lleven y si nunca los han usado o tienen alguna duda ahí tendremos personas que les ayudarán a sacarles provecho, entre ellos Karim Romero, fundador de la Sociedad Astronómica de Saltillo”, señaló.

“También tendremos una plática sobre radioastronomía a cargo de Raúl Ochoa Valiente, especialista de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UA de C, además del concierto “Los Planetas”, cuya composición estuvo a cargo del destacado músico y director Alejandro Sariñana, interpretado por la Orquesta de Cámara de Saltillo”, agregó.

Indicó que además habrá experimentos de ciencia divertida, observación astronómica de la Luna y de Saturno, y la instalación de un planetario inflable en el que las y los asistentes podrán conocer más acerca de los cuerpos celestes.

Cabe mencionar que el evento “La Noche de las Estrellas” surgió en el año 2009 y representa un evento anual de divulgación científica cuyo objetivo es el de reunir a astrónomos, divulgadores científicos, estudiantes y aficionados a la astronomía.

Este evento se realiza de manera simultánea en todos los estados del país y es organizado por un comité que integran diversas universidades e instituciones públicas, como el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Academia Mexicana de las Ciencias, entre otras. (ÁNGEL AGUILAR)