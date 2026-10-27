Continúa con éxito el Ciclo de Cine de Terror Clásico en el Festival Ánimas del Desierto 2026

La más reciente función se llevó a cabo en la UAAAN

El Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6 continúa con éxito como parte de la cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2026, que lleva a cabo el Instituto Municipal de Cultura en Saltillo.

Presentado por Arteaga Grindhouse y coordinado por José Luis Elizalde, la más reciente función se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con la proyección de la película “La masacre de Texas”, de Tobe Hooper.

Como parte del festival, se realizó también el conversatorio “Vecinos invisibles… a veces no tanto. Brujas, aparecidos y hechiceros en Saltillo”, por parte de Laura Luz Morales, Carlos Recio y Alan Caballero, en el sótano del Centro Cultural Casa Purcell.

Alumnas y alumnos del taller de cartonería, impartido por Francisco Corpus, llevaron a cabo una exposición de las calaveras que realizaron, en el patio central del Museo Rubén Herrera.

En la Plaza Manuel Acuña se inauguró la exposición de escultura a gran formato “Pulso y memoria”, de la autoría de Omar Coronado, que estará vigente hasta el 30 de octubre y, del 31 de octubre al 3 de noviembre, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

Saltillenses participaron además en el taller creativo “Vela de Día de Muertos”, a cargo de Celina Campos “Repisa”, en la caballeriza del Centro Cultural Casa Purcell.

Arrancó además el taller de elaboración de catrinas, impartido por Christian Rodríguez, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Saltillo.

Asimismo, inició “La ofrenda”, concurso de altares en los Centros Comunitarios de Saltillo.

El Festival Paso de la Mariposa Monarca, en el primer cuadro de la ciudad, ha recibido miles de visitas desde su inauguración, en las que las y los asistentes han apreciado las piezas que realizó RUMA Arte y Comunidad en torno a esta especie.

Se invitó a la ciudadanía a asistir en familia a Paseo Capital, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, callejón Santos Rojo, Plaza Nueva Tlaxcala y el patio del antiguo ICOCULT.

Continúa también la exposición de Calaveras Saraperas en Paseo Capital, Plaza de Armas, Paseo Villalta y Parque Centro. (El Heraldo de Saltillo)