Patricia Saldaña Reyes
Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia La Trinidad a las 13:00 hrs
Inhumación este miércoles en el Panteón Valle del Santo Cristo
Sergio Hugo Salazar Muñiz
Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 59 años
Velación en la capilla Ecuménica
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 16:00 hrs
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Jose Eduviges Flores Contreras
Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 81 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad
Maria Del Rosario Elizondo Hernandez
Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 91 años
Cremación este miercoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Sergio Federico Rodríguez Beltrán
Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 39 años
Traslado este miércoles para su Velación e Inhumación al Ej. Seguin Parras Coahuila
Ramón Valenzuela Soto
Falleció el 27 de Octubre del 2026 a la edad de 42 años
Traslado para su Velación A Torreón Coahuila
Traslado este miércoles para su Inhumación a Gómez Palacio Durango
José Tonatiuh Díaz De León Pedraza
Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo