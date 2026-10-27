martes, octubre 27, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Patricia Saldaña Reyes  

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años 

Velación en la capilla Zaragoza           

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez 

Misa en la Iglesia La Trinidad a las 13:00 hrs  

Inhumación este miércoles en  el Panteón Valle del Santo Cristo  

 

Sergio Hugo Salazar Muñiz  

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 59 años 

Velación en la capilla Ecuménica 

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez 

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 16:00 hrs  

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo  

 

Jose Eduviges Flores Contreras  

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 81 años 

Velación en capilla Sur 1 

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda 

Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad  

   

Maria Del Rosario Elizondo Hernandez  

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 91 años 

Cremación este miercoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo  

 

Sergio Federico Rodríguez Beltrán  

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 39 años  

Traslado este miércoles para su Velación e Inhumación al Ej. Seguin  Parras Coahuila  

 

Ramón Valenzuela Soto 

Falleció el 27 de Octubre del 2026 a la edad de 42 años   

Traslado  para su Velación A Torreón Coahuila  

Traslado este miércoles para su Inhumación a Gómez Palacio Durango  

 

José Tonatiuh Díaz De León Pedraza  

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años   

Velación en la capilla Hidalgo 

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez 

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo  

 

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