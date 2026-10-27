Patricia Saldaña Reyes

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia La Trinidad a las 13:00 hrs

Inhumación este miércoles en el Panteón Valle del Santo Cristo

Sergio Hugo Salazar Muñiz

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 59 años

Velación en la capilla Ecuménica

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 16:00 hrs

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Jose Eduviges Flores Contreras

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 81 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad

Maria Del Rosario Elizondo Hernandez

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 91 años

Cremación este miercoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Sergio Federico Rodríguez Beltrán

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 39 años

Traslado este miércoles para su Velación e Inhumación al Ej. Seguin Parras Coahuila

Ramón Valenzuela Soto

Falleció el 27 de Octubre del 2026 a la edad de 42 años

Traslado para su Velación A Torreón Coahuila

Traslado este miércoles para su Inhumación a Gómez Palacio Durango

José Tonatiuh Díaz De León Pedraza

Falleció el 26 de Octubre del 2026 a la edad de 62 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo