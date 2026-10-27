Presume Trump arancel a autos de México entre negociaciones

Donald Trump defendió los aranceles a los automóviles mexicanos durante un acto en Texas, mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca negociar su reducción.

Texas .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este martes el arancel punitivo de 25 por ciento impuesto en 2025 a los autos importados de México justo en medio de negociaciones entre ambos países en las que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca su reducción.

Durante un mitin en el Estado de Texas en apoyo a los candidatos del Partido Republicano que competirán en la próxima elección de hoy en la que se juega el control del Congreso, Trump dijo que los aranceles impuestos a los autos de México están logrando que las armadoras prefieran instalarse en Estados Unidos.

«En el caso de México: ellos fabricaban automóviles utilizando mano de obra muy barata, así son las cosas, y luego los vendían en nuestro País sin pagar aranceles», dijo Trump sobre el arancel a los autos mexicanos y que fue justificado por razones de seguridad nacional de la Ley de Expansión de Comercio.

«Todas nuestras empresas automotrices estaban quebrando. Pero eso ya no sucede. Ahora, todas se están marchando de México para instalarse aquí, porque, de lo contrario, tendrían que pagar un arancel de entre el 25 y el 50 por ciento. ¡Todas están viniendo aquí!», dijo Trump en la ciudad de Lubbock en Texas.

Tal como viene haciendo desde junio, Trump festejó una vez más la decisión de la firma automotriz japonesa Toyota de trasladar la producción de su camioneta Tacoma desde México para llevarla a una planta en San Antonio, Texas asegurando que esto es producto del arancel que él mismo colocó.

«Toyota está invirtiendo 3 mil 600 millones de dólares para trasladar su producción de México a Texas. Un cambio importante, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque les dejé claro a todos: ¡No pueden fabricar sus automóviles en México o Canadá y traerlos de vuelta sin pagar aranceles ni otros cargos!», dijo Trump.

Desde finales del año pasado, el Gobierno de la Presidenta Claudia ha buscado una reducción del arancel de 25 por ciento a los autos fabricados en México -y que aplica específicamente al contenido no estadounidense dentro de ellos- así como un arancel separado de 50 por ciento al acero y al aluminio.

Aunque las negociaciones se habían acelerado desde agosto, el diario The Wall Street Journal aseguró hace unos días que las pláticas para reducir los aranceles de Trump se encontraban estancadas ante la intervención del secretario de comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick del que depende su aplicación. (Agencia Reforma)