El proceso electoral 2027 está vulnerado, no hay credibilidad en el INE: Rubén Moreira

Pidió remover de sus cargos a los funcionarios ligados a la presidenta saliente, a fin de evitar decisiones que pongan en riesgo la organización electoral. Adelantó que los 36 diputados del PRI mantendrán un seguimiento estricto a la nueva convocatoria y al Comité de Evaluación para garantizar transparencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) se encuentran profundamente vulnerados y «tocados», afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez, por lo que exigió una investigación a fondo, auditorías integrales y la destitución de todos los servidores públicos cercanos a la exfuncionaria Guadalupe Taddei que hayan tenido participación u omisión en los procesos de licitación y control institucional exhibidos en recientes grabaciones periodísticas.

En conferencia de prensa, el legislador del Grupo Parlamentario del PRI señaló que el problema detectado va mucho más allá de una irregularidad administrativa o de corrupción en contratos, al tratarse de una afectación directa al árbitro electoral que pone en entredicho la credibilidad de los comicios rumbo al proceso federal de 2027.

«Lo que vimos no es solo un acto de corrupción en una licitación. Vimos mucho más que eso. Por eso esto no se agota con la renuncia, ni siquiera con el castigo a este personaje. Lo que vimos es una vulneración al proceso electoral», enfatizó.

Ante este panorama, que hace desconfiar de la impresión de las actas electorales, la credencialización, las urnas y todo el proceso, el coordinador parlamentario planteó cinco exigencias centrales:

Primero, una indagatoria completa con el castigo correspondiente y la salida de todos los personajes cercanos a la señora Taddei que participaron en licitaciones o debieron haber alertado sobre anomalías.

Segundo, una revisión exhaustiva a todos los procedimientos, sistemas y áreas del INE, incluyendo el Registro Federal de Electores, y a las 32 OPLEs, transparentando qué consejeros estatales contaron con influencia de la exfuncionaria.

Tercero, la emisión pronta de la convocatoria para la nueva designación, exigiendo que los partidos de oposición participen activamente en la selección de los integrantes del comité de evaluación para evitar filtros unilaterales.

Cuarto, un exhorto respetuoso para que la titular del Poder Ejecutivo actúe como garante de la estabilidad nacional y reconozca que la legitimidad del proceso 2027 se encuentra actualmente comprometida ante la ciudadanía.

Y quinto, remover de sus cargos a cualquier servidor público que mantuviera relación con los esquemas exhibidos, a fin de evitar decisiones que pongan en riesgo la organización electoral.

Rubén Moreira puntualizó que los 36 diputados y diputadas del PRI seguirán paso a paso las rutas legislativas y los movimientos en el árbitro electoral por instrucciones de la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno. Advirtió que su bancada votará en contra de convocatorias apresuradas o de comités evaluadores que no generen absoluta confianza pública.

Finalmente, el priista criticó el desorden institucional y legislativo derivado de reformas recientes como la modificación al artículo 45 de la LEGIPE, señalando que las decisiones centralizadas solo profundizan la desconfianza ciudadana en las reglas del juego democrático. (El Heraldo de Saltillo)